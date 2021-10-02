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美國逼半導體廠交機密 孫大千：民進黨對台積電見死不救

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
孫大千在個人臉書抨擊民進黨。圖/取自孫大千臉書。
孫大千在個人臉書抨擊民進黨。圖/取自孫大千臉書。

美國要求全球半導體製造商在45天內交出企業機密資料，國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，民進黨碰到了美國就立刻變成了啞巴。不管是催疫苗，或者是護晶片，民進黨都遠遠比不上南韓。

面對美國強逼全球半導體廠交出庫存數量、訂單及銷售狀況等機密資料，台積電已經明白表示，不會透露個別客戶的商業機密資訊，孫大千說，因此，台積電極有可能被美方修理，可悲的是，民進黨竟然只會裝聾作啞，一聲不吭，更糟的是還敢鬼扯是「自願性提供」。

孫大千說，台灣缺乏疫苗的時候，是護國神山出手相助，解決了民進黨的燃眉之急。民進黨要推卸3+11的責任時，又拿護國神山來當作擋箭牌。

孫大千指出，台積電可以護台灣，台積電可以救民進黨，可是，民進黨卻對台積電見死不救。

民進黨 台積電 孫大千 半導體

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