朱立倫5日公布人事 季麟連接黃復興、邱大展回行管會

國民黨主席當選人朱立倫將於下週二提前就職，屆時也將公布第一波黨務人事。知情人士表示，第一波人事任命會以「功能性」做考量，行管會主委將由已橫跨三朝的「郝系」邱大展留任，黃復興黨部主委則由海陸上將季麟連出任壓陣。

此外，前主席江啟臣時代任用的副主席職缺，知情人士說，朱立倫一定會依循黨章任命，且一定會任命多於2人。

知情人士指出，留任邱大展，主要是因邱是現在黨內最懂黨產官司，專業也足堪重任人選。至於季麟連，黨內人士分析，季是前主席吳敦義時代不分區立委考慮人選，江啟臣也一度有意延攬，季威望足堪領導與整合黃復興黨部。

知情人士說，江啟臣黨務時代的8個黨務一級主管，除政策會執行長與黨團總召身分連動，考紀會主委有固定任期至明年3月底外，其餘6個單位，也僅有邱大展會續任。

至於黨秘書長人選，知情人士說，除台東縣前縣長黃健庭外，高雄市前副市長李四川也是徵詢對象，最後位置怎麼擺？要等朱立倫翻牌才能確定。

黨內人士則透露，李四川因目前生涯規劃，在主席選舉期間即表態無意回任秘書長；黃健庭則有「企圖」投奔「敵營」擔任監察院副院長紀錄，2019年總統初選期間挺鴻海創辦人郭台銘也讓韓粉不滿，過去根據地台東又屬小縣等質疑。

知情人士表示，依據黨章規定，朱立倫原本應10月30日全代會才正式就任，所以原則上至全代會前都是徵詢黨務人事期間，如今要提前就任，會先從功能性職位補齊，之後才會是副祕、副主席等統籌性或象徵性職務。

知情人士說，周二就職後，朱立倫可望至少先宣布秘書長、組發會、文傳會、行管會、革實院與黃復興黨部主管人事。知情人士表示，相關一級單位主管用人，會以過去對黨、對朱戰功成果，實際經驗能力，並一定程度年輕化等3原則。

知情人士指出，朱立倫認為，一個政黨要跟社會連結，黨務主管人事也要能面對社會，爭取從淺綠、中間選民到淺藍、深藍的所有支持。

至於國際部與大陸部主任，考量朱立倫在國際上有一定知名度，主任人選也必須是在所主管國際或兩岸領域，具一定威望、分量，具實務經驗的大咖，才可以撐起朱對陸、美的經營藍圖構想；不過人選不會從回鍋人選找，會朝新人去聘任。