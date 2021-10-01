不讓蘇貞昌施政報告獲確認 國民黨團下周二再戰議場

周二杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，立院國民黨團今捲土重來，一早即再攻占議場，要擋下確認周二會議議事錄程序讓蘇的施政報告「自始無效」，也成功癱瘓今天整天議事。國民黨團總召費鴻泰揚言，下周二將再戰議場。

國民黨團人士透露，下階段朝野攻防真正決戰點就是「確認議事錄」過程，不能讓蘇貞昌已不公正手段完成施政報告成為事實，195項討論案的案海則是要展現杯葛決心，也因此，預估朝野最後決戰時刻，應在必須重新提案的下周五院會。

國民黨團人士也直言，如果今天民進黨團要讓周二院會議事錄強渡關山，讓蘇貞昌施政報告完成獲得確定，國民黨團已準備好不惜武鬥，也要貫徹主張與立場。

費鴻泰表示，國民黨團主張，行政院應針對八百多位因新冠肺炎確診亡故者家屬誠摯道歉，周二杯葛蘇貞昌施政報告與總質詢，要求重做3+11專案報告，但在議場攻防時，立院秘書長林志嘉卻介入讓競爭失去公平性。

費鴻泰提到，周二曾要求主持議事的立院副院長蔡其昌處理立院行政人員介入政黨攻防問題，但最後蔡卻還加碼拍板讓已質詢5分53秒的時代力量立委邱顯智，可與不在當天質詢名單的民進黨立委何志偉調換質詢順序，主持議事不公。

費鴻泰說，讓今天議事停止，就是告訴民進黨與立法院，民主價值是什麼，但一天下來非常遺憾，民進黨與立法院未有任何回應，讓民主殿堂蒙羞。

費鴻泰表示，下周二仍會在議場好好要求公平與程序正義，讓民進黨知道，不是身為立院多數就可強制蹂躪其他在野黨，也要讓因染疫死去的冤魂能得到慰藉。

黨團書記長陳玉珍重申，黨團提出的195項討論案，是針對國人關心的教育部學歷歷程檔案遺失、蓮霧與釋迦不能外銷、思覺失調者強制治療等重大議題，盼下周二院會，立院能公正的照議事規則逐案討論，不要再有議事不公情形發生。