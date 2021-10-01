影／國民黨杯葛議事陷空轉 費鴻泰嗆：下周二再戰

立法院今(1)日原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，但國民黨立院黨團再次發動杯葛，推倒備詢台，讓議會陷入空轉。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，28日跟民進黨做攻防，大家要基於公平，國民黨都從前門進議場，沒想到後門也同時被打開，更遺憾的是，調出錄影帶來看，後門居然比前門早開了15秒，我們進去後傻眼，所有位置都被民進黨捷足先登，而且開門迎接的竟是立法院秘書長和總務處長，黨團要求立院主席蔡其昌處理此事，他不但沒處理，還讓總質詢直接開始。

費鴻泰指出，當天第一位委員質詢6分鐘後就休息到下午，用很惡劣的方法任意調動質詢順序，讓自己跟陳玉珍委員沒有機會質詢，這兩件事行政不中立，議事也不公，讓民主殿堂蒙羞。今日讓議事停止，就是要讓民進黨及立法院告訴我們民主的價值是什麼，但一天下來，我們非常遺憾，民進黨跟立法院沒有給出任何的回應。

費鴻泰說，這個會期是預算會期，國民黨會持續監督，找出疫情5月份大爆發的原因，要給人民跟死亡的冤魂一個交代，在預算上絕對不會對民進黨手軟，會替人民好好把守，所以國民黨下周二，還是會在議場要求，什麼叫做公平正義，什麼叫做程序正義，不是立院多數就可以強制的蹂躪其他在野黨。