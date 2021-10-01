快訊

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

影／國民黨杯葛議事陷空轉 費鴻泰嗆：下周二再戰

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
國民黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右）、首席副書記長萬美玲（左）1日晚間在議場前召開記者會。圖／截自國民黨臉書直播
國民黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右）、首席副書記長萬美玲（左）1日晚間在議場前召開記者會。圖／截自國民黨臉書直播

立法院今(1)日原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，但國民黨立院黨團再次發動杯葛，推倒備詢台，讓議會陷入空轉。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，28日跟民進黨做攻防，大家要基於公平，國民黨都從前門進議場，沒想到後門也同時被打開，更遺憾的是，調出錄影帶來看，後門居然比前門早開了15秒，我們進去後傻眼，所有位置都被民進黨捷足先登，而且開門迎接的竟是立法院秘書長和總務處長，黨團要求立院主席蔡其昌處理此事，他不但沒處理，還讓總質詢直接開始。

費鴻泰指出，當天第一位委員質詢6分鐘後就休息到下午，用很惡劣的方法任意調動質詢順序，讓自己跟陳玉珍委員沒有機會質詢，這兩件事行政不中立，議事也不公，讓民主殿堂蒙羞。今日讓議事停止，就是要讓民進黨及立法院告訴我們民主的價值是什麼，但一天下來，我們非常遺憾，民進黨跟立法院沒有給出任何的回應。

費鴻泰說，這個會期是預算會期，國民黨會持續監督，找出疫情5月份大爆發的原因，要給人民跟死亡的冤魂一個交代，在預算上絕對不會對民進黨手軟，會替人民好好把守，所以國民黨下周二，還是會在議場要求，什麼叫做公平正義，什麼叫做程序正義，不是立院多數就可以強制的蹂躪其他在野黨。

民進黨 國民黨 立法院

延伸閱讀

藍推倒備詢台杯葛 陳玉珍：蔡英文說聽不到可以翻桌

陳玉珍躺平立院議場大門 藍委徹夜等候蘇貞昌總質詢

柯建銘：朱立倫該稱自己是「陳玉珍信徒、費鴻泰傳人」

杯葛蘇貞昌質詢遭突破 國民黨團：周五起立院焦土作戰

相關新聞

美國逼半導體廠交機密 孫大千：民進黨對台積電見死不救

美國要求全球半導體製造商在45天內交出企業機密資料，國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，民進黨碰到了美國就立刻變成了啞巴...

台灣騎樓高低不平又易濕滑 一張照片說明「騎樓正義」的急迫性

台灣各縣市騎樓除了台北市中心，常見高低不平，造成不少老幼或行動不便者無法行走，只能外移到馬路。文中這張攝於台南市中心的照片，顯示一位老人在馬路邊推著輪椅行走，險象環生，就是因一旁的騎樓高低不平難以前進，彰顯台灣「騎樓正義」急迫性。

【總編開箱】民進黨力挺陳柏惟 就怕刪Q蝴蝶掀起倒閣龍捲風

再過三周，台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨秘書長林錫耀、台中市立委張廖萬堅、何欣純及台南市立委陳亭妃相繼表態挺陳柏惟。另一邊，國民黨新任黨主席朱立倫下軍狀令全力動員，藍綠相繼叫陣，罷免案升溫。民進黨全力相挺基進黨陳柏惟背後的政治意涵是什麼？民進黨為何要那麼「在意」罷免案的勝敗？

朱立倫5日公布人事 季麟連接黃復興、邱大展回行管會

國民黨主席當選人朱立倫將於下週二提前就職，屆時也將公布第一波黨務人事。知情人士表示，第一波人事任命會以「功能性」做考量，...

蔡政府11億媒體預算 藍批大內宣

蔡政府「大內宣」預算引發爭議，國民黨立委曾銘宗指出，總統府、行政院主管院本部在內十二個機關、司法院、考試院及內政部等十八...

大新竹合併 正國會也有意見

新竹市長林智堅倡議大新竹縣市合併升格，恐在黨內先觸礁。繼民進黨立委陳明文表達不同意見後，民進黨正國會昨也發出聯合聲明，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。