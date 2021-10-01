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藍祭五倍券提案杯葛總質詢 綠：只問戰鬥不問蒼生

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨批評，國民黨團只問戰鬥不問蒼生。本報系資料照
民進黨批評，國民黨團只問戰鬥不問蒼生。本報系資料照

國民黨今天持續佔領立法院議場，並透過大量增列討論事項提案杯葛總質詢，包括五倍券若造成疫情，行政院長蘇貞昌應下台。民進黨發言人劉康彥表示，國民黨又再一次用行動證明「戰鬥藍」根本就是「亂鬥藍」，若按照國民黨的提案邏輯，提出各種五倍券加碼方案的國民黨縣市首長，是否也要一起下台？呼籲勿為了政黨鬥爭，胡亂提案。

劉康彥表示，全國各界期待振興經濟的「五倍券」，包括國民黨執政的地方縣市長都提出各種五倍券加碼方案，全民都在期盼疫情已逐漸穩定的同時，要來加速振興經濟；但國民黨立院黨團卻「只問戰鬥不問蒼生」，不顧眾多等待振興的產業。試問國民黨立委們，也要杯葛地方首長推出的五倍券加碼方案嗎？

劉康彥指出，「戰鬥藍」為了政黨利益，不惜把台灣「戰到爛」，立法委員職權就是審查法案以及行使質詢權，國民黨立委卻持續癱瘓議事，讓許多重要民生法案遭到擱置，更妨礙其他政黨行使質詢權的權利，國民黨主席當選人朱立倫難道要用蠻幹、杯葛到底的方式重回執政？

劉康彥說，被擱置的法案中，包括攸關強化鐵路行車事故及異常事件之處理機制的鐵路法修正案，還有婦女、農民、勞工、動物保護、疫情圍堵、台灣證券市場健全發展等法案，都無法交付相關委員會審查。

劉康彥指出，各縣市政府和期盼振興的民間業者，早就已經磨刀霍霍，祭出各種購物節和加碼活動，準備要搶攻五倍券大餅，呼籲即將接任國民黨主席的朱立倫，應展現領導力，儘速結束這場杯葛鬧劇。

國民黨 疫情 朱立倫

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