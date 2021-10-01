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自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝各國聲援

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，感謝各國自由潛水國旗被隱藏事件中，給予台灣聲援。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統表示，感謝各國自由潛水國旗被隱藏事件中，給予台灣聲援。圖／取自蔡英文臉書

台灣5名自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，我國國旗卻被主辦單位從轉播畫面中下架。蔡英文總統今天臉書表示，國際好朋友的聲援，真的非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起，也感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。

蔡英文表示，台灣選手更利用上場的機會秀出國旗，展現台灣人的韌性與自信，「我要謝謝你們，用行動讓世界看見台灣」。蔡說，台灣四面環海，有很美的海域，自由潛水是台灣年輕人現在很流行的活動，也是人類以自身體能潛力，在海洋中進行的一種水中運動，人們透過自由潛水與海洋互動，更是我們所嚮往的自由境界。

蔡英文指出，這幾天在AIDA自由潛水世界錦標賽上，我國國旗無故被隱藏，為了力挺台灣，各國選手紛紛主動撤旗，這個賽事轉播的畫面，也在今天不斷被轉傳，這些來自世界各國的自潛好手，大多是其中的佼佼者，徜徉在海洋裡，沒有界線，卻有人要以政治目的畫下界線，要感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。

國旗 蔡英文 台灣人

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