林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市長林智堅提出新竹縣、市合併為「大新竹」的倡議，引發各界討論。繼民進黨英系掌門人陳明文跳出來反對為單一縣市修地制法後，民進黨正國會派系立委今也發表聲明表態，「跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃」。

民進黨正國會立委黃秀芳、陳秀寶、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、余天、吳琪銘、莊競程、蔡適應及民進黨立委林岱樺今發表聯合聲明。聲明指出，竹竹縣市合併基本上符合民眾期待，也反映現實需求，更值得注意的是，相關討論已超越新竹縣、市本身，成為全國性的議題。

聲明表示，竹竹縣市合併的確符合實際上需要，反映出現行體制與政治實務上已出現差距必須修正，同時意味著目前「大都小縣」的六都體制，無法合乎現實需求，需要重新檢視同時進行體制革新。但在國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市之整併進行討論。未來相關修法，勢必將牽涉整體國土改造與行政區劃、中央與地方政府關係、行政與立法關係，以及選制改革等四大層面的體制革新。

聲明也建議，縣市合併的議題，應破除地域主義思維，從國家整體發展角度出發，分層次進行更細緻的整體討論與規劃，而國土規劃與行政區劃，除不應陷入一刀兩斷式的思維，還須於更多的地方與區域進行溝通討論。除應廣納各方意見外，也應統整國民對國土的想像與願景。或可採取「國土規劃國是會議」的方式進行，凝聚國民共識，擬定更具體的配套方案，才不會錯失這個整體檢討國土規劃、促進國家邁向正常化的契機。