AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單
國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。基隆市長林右昌今天下午在臉書貼文說，有多國選手自動請願隱藏國旗，聲援並表達對台灣的支持，讓台灣不孤單，且讓世界看見台灣。
林右昌說，對抗威權暴政·唯有自由民主。大家知道為什麼每年4月15日美國職棒全部的球隊穿42號球衣呢？因為美國第一位非裔黑人的職棒球員，當年上場的時候，受到了種族歧視的槍殺威脅，當天所有隊員全部穿上42號球衣，混淆殺手，這也成為重要的民主自由價值，就是大家齊心來做同一件事，保護受到歧視的人免於威脅。
林右昌表示，今年AIDA賽事因中國施壓主辦方撤換我國國旗，讓台灣選手在轉播畫面上，成為唯一國旗欄空白的選手。但卻有日本、韓國、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、法國、德國及斯洛維尼亞等多國選手自動請願隱藏國旗，聲援並表達對台灣的支持。
林右昌還說，自由民主從來不是天上掉下來的禮物，是靠著努力爭取而來，而這也是普世價值，當台灣受到中國的脅迫，就有更多自由民主的同盟站出來挺我們。德不孤必有鄰，感謝自由民主之路有各位陪伴前行，讓台灣不孤單，讓世界看見台灣。
蔡總統今天在臉書貼文，這幾天，在AIDA自由潛水世界錦標賽上，我國國旗無故被隱藏，為了力挺台灣，各國選手紛紛主動撤旗，這個賽事轉播的畫面，也在今天不斷被轉傳。國際好朋友的聲援，「真的讓我們非常感動」，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。
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