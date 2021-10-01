快訊

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／批陳柏惟每天講五四三 趙少康：選民不覺得丟臉嗎?

聯合報 / 記者 楊凱竣 陳筠青 余立帆／即時報導
基進黨立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免陳柏惟。趙少康上午受訪時更開嗆陳柏惟，說他在高雄連一個市議員都選不上，跑到台中5個地區好不容易選上立委，不好好握難得的機會，做好立委的工作，每天不知道講些什麼「五四三」的。「地區的選民不會覺得很丟臉嗎？」圖／翻攝畫面
基進黨立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免陳柏惟。趙少康上午受訪時更開嗆陳柏惟，說他在高雄連一個市議員都選不上，跑到台中5個地區好不容易選上立委，不好好握難得的機會，做好立委的工作，每天不知道講些什麼「五四三」的。「地區的選民不會覺得很丟臉嗎？」圖／翻攝畫面

基進黨立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免陳柏惟。趙少康上午受訪時更開嗆陳柏惟，說他在高雄連一個市議員都選不上，跑到台中5個地區好不容易選上立委，不好好把握難得的機會，做好立委的工作，每天不知道講些什麼「五四三」的。「地區的選民不會覺得很丟臉嗎？怎麼選出這樣的立法委員來呢？而且民進黨執政這麼爛，不應該給他一點教訓嗎？」

另外，《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍「Toyz」劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻被收押，讓很多粉絲感到不可置信。而陳柏惟在參加一場直播時公開支持「娛樂性大麻階段性開放」。對此，趙少康也直指陳柏惟「沒事提這東西幹什麼呢？這是台灣現在最需要的嗎？是一個立法委員這時候最應該來爭取的嗎？還不如讓民眾都能夠打到第2劑疫苗比較重要啦 ！」

陳柏惟 趙少康 大麻 罷免

延伸閱讀

凌濤「6問」陳柏惟：除了鬧笑話還留給台中人什麼？

3Q陳柏惟遇罷免危機 郭國文秀合照「力挺好立委脫困」

陳柏惟今質詢放下台語堅持 馮世寬：委員對我非常好

陳柏惟台語質詢惹議　江啟臣：好歹學謝龍介講優雅方言

相關新聞

AIDA因陸方壓力撤我國旗 朱立倫：無助兩岸正向發展

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。國民黨主席當選人朱立倫今在...

美壓台積電交業務機密 江啟臣：蔡政府護高端不護神山

美國為解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電等晶圓代工業者限期提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等機密數據，經濟部卻狀況外。國民黨立...

藍祭五倍券提案杯葛總質詢 綠：只問戰鬥不問蒼生

國民黨今天持續佔領立法院議場，並透過大量增列討論事項提案杯葛總質詢，包括五倍券若造成疫情，行政院長蘇貞昌應下台。民進黨發...

自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝各國聲援

台灣5名自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，我國國旗卻被...

林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市長林智堅提出新竹縣、市合併為「大新竹」的倡議，引發各界討論。繼民進黨英系掌門人陳明文跳出來反對為單一縣市修地制法後...

AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。基隆市長林右昌今天下午在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。