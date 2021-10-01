影／批陳柏惟每天講五四三 趙少康：選民不覺得丟臉嗎?

基進黨立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免陳柏惟。趙少康上午受訪時更開嗆陳柏惟，說他在高雄連一個市議員都選不上，跑到台中5個地區好不容易選上立委，不好好把握難得的機會，做好立委的工作，每天不知道講些什麼「五四三」的。「地區的選民不會覺得很丟臉嗎？怎麼選出這樣的立法委員來呢？而且民進黨執政這麼爛，不應該給他一點教訓嗎？」

另外，《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍「Toyz」劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻被收押，讓很多粉絲感到不可置信。而陳柏惟在參加一場直播時公開支持「娛樂性大麻階段性開放」。對此，趙少康也直指陳柏惟「沒事提這東西幹什麼呢？這是台灣現在最需要的嗎？是一個立法委員這時候最應該來爭取的嗎？還不如讓民眾都能夠打到第2劑疫苗比較重要啦 ！」