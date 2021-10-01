【重磅快評】同一個蔡適應 反獨裁卻憶殖民

退輔會主委馮世寬在立法院明白表示反對當初「促轉條例」通過，說這是不對的；對於促轉會擬將中正紀念堂轉型為反省威權歷史公園，拆除蔣公銅像，馮世寬也表示反對。但綠委蔡適應馬上跑上質詢台，舉西班牙佛朗哥的獨裁統治對照，要馮世寬回去思考。

同一天，同一個蔡適應，卻告訴他的選區記者，將成為日本新首相的岸田文雄，其曾祖父曾在基隆經營「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，當時典雅的維多利亞式房舍至今保存完整，現在是分別一家義式餐廳和傳統書局。

這兩個場景就如同一座X光機，立即洗出了一張蔡適應內心心靈的負片，他反對一位已逝的獨裁統治者，卻追念著遙遠的殖民統治者。

對於殖民者在台拓殖而遺下的建築，蔡適應顯然覺得幸好它被留了下來，要不然台日之間曾經的那段同為一國人的歲月就少了確鑿的證據，更難以在今天新首相即將上台前，隔海向著北方這位光鮮浮晃的內閣大臣做一番攀附。

但對於他所認定的獨裁者，則必須去之而後快。這位前總統將殖民者趕跑，讓台灣重回祖國懷抱，顯然不是什麼勛績，反而是一樁惡行，因為他讓台灣人永遠失去了他們愛慕的殖民者，讓自己做不成異族人。

這不是蔡適應一人的偏愛而已，整個民進黨政權體系下的從政者與支持者，有極高比例都是這樣的思維。蔣中正所有的功業都被忘懷，卻強加一樁樁的罪名於其身，與他絲毫無涉的228，他都得戴上元凶的帽子。但對屠殺了數十萬台灣人的前殖民者，民進黨卻眷念不已。

但蔣的獨裁統治猶有辯駁與商榷的餘地，但日本的殖民統治卻已是無庸置疑的殘酷與無情，但民進黨卻厚彼薄此、獨沽一味。這種極其扭曲的史觀，既毫無恢復正義的作用，更令人聞之作噁。

民進黨成立促轉會，最想做的不是拆掉蔣的銅像而已，而是拆掉整座紀念堂，轉型反省威權公園只是妥協產物罷了。但弔詭的是，就在紀念堂對面的前總督府，亦即如今的總統府，民進黨卻安之若素，從不覺得它應被拆除，或至少改作「反省殖民歷史堡壘」。

蔣中正獨裁與否所以仍有討論之餘地，在於他在民國39年亦即1950年初在台恢復視事的同時，就已經著手實施地方自治，同年6月韓戰爆發，10月7日美軍越過38度線，而中共派出的人民志願軍於10月19日渡過鴨綠江參戰，在這種動盪局勢下，蔣卻在10月15日韓戰最為猶疑與激盪時刻，在花蓮舉行了中國人數千年以來第一場地方官即縣長的民主選舉。

這一顆民主的種籽，並在他手上逐步擴大為全台縣市長、省議會議員皆採取普選產生的碩果，這樣的「獨裁者」豈不與佛朗哥大相徑庭？

而就算仍然要將他列入獨裁者行列，就像馮世寬所云：「沒有蔣中正去打古寧頭、保衛台灣，今天我們可存在這個土地嗎？」亦即，蔣以其堅定的意志，維繫了台灣安全與其後的發展，就憑這一點，蔣難道沒有可以被追念與緬懷的功勳與績業？

民進黨揉捏、玩弄歷史，幾已到了令人髮指的地步。如果真的反對白色恐怖那千人等級的罪孽，又怎能刻意遺忘日軍自澳底登岸後一路南下的掃蕩膺懲，以及其後對後續抗日者共數十萬人數量級的殺戮？甚而反過頭來對它卑顏屈膝地進行美化與歌頌？

「促進轉型正義」原意是要在歷史陰暗被完整揭露與客觀評價後，加害者與被害者得以和解，傷痛得以撫平，從寬恕中攜手前行；但促轉會成立卻是以鬥爭為己任，藉轉型正義之名為選舉牟利，當初的「除垢」醜聞早已路人皆知。

岸田的曾祖父是1895年乙未一登台後，就立即在早已被蕩平的基隆開店，如果一個當初以百萬部隊為保台而戰的蔣的銅像可以拆，那配合日本殖民擴張跑來基隆開業拓殖的岸田老宅豈不亦可以拆？

歷史評價的準則無它，一視同仁而已！