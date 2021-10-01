國民黨團掀翻質詢台杯葛議事 民進黨團：不知演哪一齣

立法院今原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，但國民黨立院黨團再次發動杯葛，並推倒備詢台，目前院會仍空轉中。民進黨團副幹事長黃世杰今於議場外受訪時表示，「不知道國民黨在演哪一齣？」民進黨團協商大門永遠敞開，希望回歸政黨協商機制處理問題，國民黨早日回到正途，才是國家之福。

黃世杰指出，國家需要理性的監督跟討論，國民黨從這個會期開始不斷提出各種專案報告以及道歉的要求，民進黨團在協商過程中也一再妥協，排了兩次專案報告，「但他們自己提出專案報告，卻又進行杯葛，真的不知道在演哪一齣？」

對於國民黨團質疑，日前行政院長蘇貞昌備詢時，為何時代力量、民眾黨立委可與民進黨立委調換質詢順序，立法院議事處也有不公正之嫌，黃世杰表示，立法院秘書長、院長已非常懇切說明，也舉出相關議事規則、先例解釋清楚，委員質詢更改順序，不管在委員會或院會，都非常稀鬆平常，這是每一個委員自己的權利，只要他親自簽名提交，都沒有任何問題。

民進黨團書記長蔡適應表示，會議沒有辦法召開主要原因是國民黨團霸佔官員席，更將備詢台翻倒在地，造成公物毀損，讓民進黨團非常遺憾，「朱立倫新領導下的國民黨立法院黨團，成爲這樣的一個暴力黨，對於國家是沒有任何的幫助的」。