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國會番外戰國民黨時力互槓 邱顯智：不讀書也不讓人讀
立法院今再上演朝野攻防，國民黨團發動杯葛，院會持續空轉，除了議場的主戰場，國民黨團與時代力量黨團近日也因杯葛問題互槓，各指對方「小紅」、小綠」。時代力量立委邱顯智今批評，國民黨身為最大在野黨，卻只能透過杯葛議事、閹割自己質詢權的方式進行攻防，完全沒有政策、議題能力，「自己不讀書也不讓別人讀書」。
立法院本周二安排行政院長蘇貞昌至立院進行施政報告並備詢，不過首位質詢的邱顯智因遇到國民黨杯葛，質詢6分鐘後被迫暫停，與國民黨團立委互嗆，事後戰火也延燒到議場外，邱顯智批國民黨是鴨霸政黨，國民黨立委陳玉珍則酸時力自甘墮落。
邱顯智今表示，國民黨自己不願意質詢，吵到別的委員不能質詢，最後還把麥克風都搶走，時力要跟別黨委員交換質詢順序，國民黨也說不能，「要打你還不讓你離開，必須要接受他的霸凌，會不會太鴨霸？」
邱顯智表示，疫苗、紓困等許多重要議題都需要實質監督，「難道只坐在那裡什麼事情都不做，今天是上班日耶拜託，2300萬人都兢兢業業在自己崗位努力，難道國會議員不需要工作，這麼簡單領薪水？」
時代力量立委王婉諭表示，透過杯葛什麼事情都無法往前推進，無法要求民進黨政府好好改進、落實，反而讓民進黨有機會迴避，立委應該要行使職權，好好質詢、監督政府；時代力量立委陳椒華則說，針對3+11、國產疫苗審查、疫苗施打等，執政黨都沒有公開重要資訊，尤其3+11會議紀錄，陳時中部長竟說問一百次也沒有，「顯然非常不嚴謹，無法做好指揮官的角色」。
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