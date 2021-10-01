快訊

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中願親自說明「3+11」 柯文哲：要說服的是台灣人民

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，陳時中不用特地說服他，應該要說服台灣人民。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲表示，陳時中不用特地說服他，應該要說服台灣人民。記者鍾維軒／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，若台北市長柯文哲還弄不清楚「3+11」政策，願意親自溝通。對此，柯文哲今天回應，陳有很多機會向台灣人民說明，重點是要說服台灣人民，「不需要特別來找我說明」、「不用問我的意見」。

柯文哲日前說「3+11」導致新冠肺炎本土疫情爆發，還嗆陳時中「大家走著瞧」；陳時中昨回應，若柯文哲到現在還弄不清楚，他願意親自溝通。

柯文哲今出席流感疫苗記者會受訪時表示，就算他身為台北市長，也只是一個國民，從選舉的角度來說，也只不過是1票，對於陳時中每天都有一個全國收視率最高的記者會，有很多機會能向台灣人說明。

柯文哲說，3+11政策這件事情，重點不是要說服柯自己，而是要說服全台灣的人民，「所以不需要說特別來找我說明，他每天都有記者會可以跟大家說明」，這只是一個態度，這問題之前已經回應很多遍，不願意再回應了。

不過指揮中心認為，華航、諾富特飯店疫情沒有直接證據證明與本土疫情爆發有關，柯文哲說「他不用來說服我，他要說服的是台灣人民，你每天都有機會跟台灣人民說明，你講的一個月大家還是存疑，那就是你解釋有問題」。

柯文哲 台灣人 疫情 陳時中

延伸閱讀

岸田文雄成自民黨新總裁 柯文哲賀電：期待更深切合作

高端疫苗免平台預約 20歲以上赴合約院所就能打

恩主公超量施打「母子不適」住院　陳時中：對打氣無影響

「旅館轉做社宅」遭柯文哲嗆聲 花敬群：供業者度難關

相關新聞

AIDA因陸方壓力撤我國旗 朱立倫：無助兩岸正向發展

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。國民黨主席當選人朱立倫今在...

美壓台積電交業務機密 江啟臣：蔡政府護高端不護神山

美國為解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電等晶圓代工業者限期提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等機密數據，經濟部卻狀況外。國民黨立...

藍祭五倍券提案杯葛總質詢 綠：只問戰鬥不問蒼生

國民黨今天持續佔領立法院議場，並透過大量增列討論事項提案杯葛總質詢，包括五倍券若造成疫情，行政院長蘇貞昌應下台。民進黨發...

自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝各國聲援

台灣5名自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，我國國旗卻被...

林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市長林智堅提出新竹縣、市合併為「大新竹」的倡議，引發各界討論。繼民進黨英系掌門人陳明文跳出來反對為單一縣市修地制法後...

AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。基隆市長林右昌今天下午在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。