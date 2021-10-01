陳時中願親自說明「3+11」 柯文哲：要說服的是台灣人民

中央流行 疫情 指揮中心指揮官 陳時中 昨表示，若台北市長 柯文哲 還弄不清楚「3+11」政策，願意親自溝通。對此，柯文哲今天回應，陳有很多機會向 台灣人 民說明，重點是要說服台灣人民，「不需要特別來找我說明」、「不用問我的意見」。

柯文哲日前說「3+11」導致新冠肺炎本土疫情爆發，還嗆陳時中「大家走著瞧」；陳時中昨回應，若柯文哲到現在還弄不清楚，他願意親自溝通。

柯文哲今出席流感疫苗記者會受訪時表示，就算他身為台北市長，也只是一個國民，從選舉的角度來說，也只不過是1票，對於陳時中每天都有一個全國收視率最高的記者會，有很多機會能向台灣人說明。

柯文哲說，3+11政策這件事情，重點不是要說服柯自己，而是要說服全台灣的人民，「所以不需要說特別來找我說明，他每天都有記者會可以跟大家說明」，這只是一個態度，這問題之前已經回應很多遍，不願意再回應了。

不過指揮中心認為，華航、諾富特飯店疫情沒有直接證據證明與本土疫情爆發有關，柯文哲說「他不用來說服我，他要說服的是台灣人民，你每天都有機會跟台灣人民說明，你講的一個月大家還是存疑，那就是你解釋有問題」。