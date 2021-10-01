國會又癱瘓…民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

立法院今原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，但國民黨立院黨團再度發動杯葛，並推倒備詢台，院會持續空轉中。民眾黨團今於議場前舉行記者會，左批執政黨要負最大責任，蘇貞昌完全沒有政黨協商能力，應下台負責；右酸國民黨癱瘓議事浪費人民納稅錢，「難道問倒蘇貞昌很難嗎？」

民眾黨團總召邱臣遠指出，國民黨應做稱職在野黨，跟蘇揆在質詢台直球對決，「透過癱瘓議事的方式，人民沒辦法接受」，他也譴責民進黨政府，在全面執政、全面負責狀況下，針對3+11真相、決策過程、疫苗政策，都沒有給人民交代，才造成朝野衝突跟對峙，希望立法院長游錫堃秉持議事中立進行朝野協商，讓議事能正常進行。

民眾黨團幹事長蔡壁如表示，今天議事癱瘓，執政黨要負最大責任，已經全面執政，就應該要負有朝野協商的能力，但卻兩手一攤，讓在野黨癱瘓議事堂，「執政黨完全不及格，蘇貞昌完全沒有政黨協商的能力，你應該要下台，監察院長陳菊請站出來說說話」。