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國會又癱瘓…民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨立院黨團今天在立法院院會中占領議場，提出195案增列討論事項杯葛議事進行，並推倒備詢台表達抗議。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團今天在立法院院會中占領議場，提出195案增列討論事項杯葛議事進行，並推倒備詢台表達抗議。記者余承翰／攝影

立法院今原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，但國民黨立院黨團再度發動杯葛，並推倒備詢台，院會持續空轉中。民眾黨團今於議場前舉行記者會，左批執政黨要負最大責任，蘇貞昌完全沒有政黨協商能力，應下台負責；右酸國民黨癱瘓議事浪費人民納稅錢，「難道問倒蘇貞昌很難嗎？」

民眾黨團總召邱臣遠指出，國民黨應做稱職在野黨，跟蘇揆在質詢台直球對決，「透過癱瘓議事的方式，人民沒辦法接受」，他也譴責民進黨政府，在全面執政、全面負責狀況下，針對3+11真相、決策過程、疫苗政策，都沒有給人民交代，才造成朝野衝突跟對峙，希望立法院長游錫堃秉持議事中立進行朝野協商，讓議事能正常進行。

民眾黨團幹事長蔡壁如表示，今天議事癱瘓，執政黨要負最大責任，已經全面執政，就應該要負有朝野協商的能力，但卻兩手一攤，讓在野黨癱瘓議事堂，「執政黨完全不及格，蘇貞昌完全沒有政黨協商的能力，你應該要下台，監察院長陳菊請站出來說說話」。

民眾黨立委賴香伶則說，藍、綠兩黨不曉得是講好癱瘓國會策略，讓兩個小黨沒有辦法發揮，還是真的意識形態、政策方面差異非常的大。她也大酸國民黨，「蘇貞昌兩年多來滿意度跌破五成，難道問不倒他嗎？」國會不需要兩黨繼續演，癱瘓國會，實則護航過關，「這兩個黨差不多該進焚化爐，也該進垃圾場，讓小黨慢慢地把問題釐清」。

民眾黨團今於議場前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨團今於議場前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨團今於議場前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨團今於議場前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

蘇貞昌 民眾黨 國民黨 蔡壁如

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