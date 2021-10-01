藍推倒備詢台杯葛 陳玉珍：蔡英文說聽不到可以翻桌

立法院今天再上演朝野攻防，原排定對行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，因國民黨立院黨團佔領官員席，並推倒備詢台，目前院會空轉中，也並未確認議事錄。國民黨團書記長陳玉珍表示，蔡英文總統說過「第一次聽不到，可以大聲一點；再聽不到，可以在大聲一點；再聽不到，可以翻桌」。民進黨團書記長劉世芳則批評，國民黨團不敢質詢、不敢對決。

陳玉珍表示，國民黨團準備手套是保護自己，避免被民進黨立委攻擊，所以要做好準備；如果民進黨立委不做無謂攻擊，就不會上演全武行，希望今天可以好好討論國人所關心的重大民生、經濟議題。

國民黨團表示，上月28日主持議事的立法院副院長由蔡其昌未議事中立，違反立法院職權行使法，主張當天會議自始無效。國民黨團在議場喊出「堅持程序正義、反對違法亂紀」口號；民進黨團也舉出「逃避質詢，無理取鬧」立牌，並喊出「不敢質詢，正面對決」反擊。民進黨立委喊完口號後陸續離席，國民黨團副書記長洪孟楷批評，綠委把議場當作自拍場，拍完照就要走了。

國民黨團今天提出195案的增列討論事項，包括「3+11」、議事不公、台電跳票、國防預算、鳳梨釋迦、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不再及投票、加入CTPPP等。但目前院會處於空轉狀態，並未確認議事錄，也並未處理報告事項、討論事項。