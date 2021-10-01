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不在籍投票 中選會：離島、偏遠民眾可同縣市他鄉投票

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

行政院院會昨天通過中選會所研擬之「全國性公民投票不在籍投票法」草案，中選會表示，行政院在審查草案過程中，考量設籍或因工作、就學等因素，於離島或偏遠地區的民眾返回戶籍地投票仍有所不便，所以也進一步開放離島或偏遠地區民眾亦可於同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）辦理移轉投票。

行政院會昨天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，開放本國境內的移轉投票。有綠委擔憂，若因小三通方便，大量台商可集中在金門、馬祖投票，恐造成選務量能負擔。

中選會表示，「全國性公民投票不在籍投票法」在適用對象上，是基於普通投票、平等投票等法定原則，凡具有公民投票權資格的國人都可以在境內依法申請跨縣市投票。

中選會表示，行政院在審查該草案過程中，也考量設籍或因工作、就學等因素，於離島或偏遠地區的民眾返回戶籍地投票仍有所不便，所以也進一步開放離島或偏遠地區民眾亦可於同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）辦理移轉投票。

中選會說明，有關公投不在籍之投票權人總數估計約有1980萬人，具有公民投票權資格的民眾都可以依法申請跨縣市投票、部分偏遠地區之民眾亦可申請同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）的移轉投票。

目前在跨縣市異地工作、求學人數粗估約有190至200萬人，這類民眾最可能申請，但非僅限這些人員可申請。

投票 中選會 行政院 公投

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