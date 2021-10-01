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國民黨新秘書長？朱辦：黃健庭負責與黨中央對口交接
國民黨主席當選人朱立倫下周二上任，目前積極布局人事，傳出黃健庭將接任黨秘書長一職。黃今透過訊息表示，黨務人事安排由朱辦對外說明。
朱立倫辦公室表示，主席交接小組由台東縣前縣長黃健庭、辦公室主任江俊霆、發言人凌濤，三人與中央黨部對口，前日進行第一次交接小組會議。至於人事規劃，將在本週日謝票完成再定案。
此舉似乎也等於證實黃健庭將接任黨秘書長一職。
黃健庭透過LINE訊息回應表示，「我不在台東，黨務人事安排都由朱主席辦公室對外說明，我目前不方便表示意見，非常抱歉，謝謝你」。
據了解，朱立倫兩度找黃健庭討論黨職，昨天兩人談過後，結果已大致底定，秘書長一職幾近確定由黃健庭擔任，就等朱立倫親自宣布。
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