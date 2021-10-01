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公投不在籍投票適用年底4公投？中選會：趕不上

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
公投示意圖。本報資料照片
公投示意圖。本報資料照片

行政院會昨天通過「全國性公投不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者可提出申請。藍營立委希望力拚年底公投即可適用。中選會主委李進勇今天受訪時表示，為了讓選務與移轉投票申請案件能夠銜接起來，根據草案規定，申請截止日期是在投票日前60天，這些時間加起來的話，恐怕今年12月18日四項公投要實施移轉投票，實務作業上會有困難。

李進勇說，草案昨天行政院會通過後即將送立法院，在立院完成立法程序後，中選會還要接著做一些籌備工作，因為除書面申請，也會開放線上申請，必須建置線上申請系統，也要訂定前置的辦法與人員的訓練也都需要相當的時間。

對於遭質疑設限多，李進勇表示，根據草案，凡是具有公民投票投票權的人，可以根據法律規定自行申請，沒有所謂設限一大堆問題。

投票 公投 李進勇 中選會

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