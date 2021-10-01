藍委拂曉集結準備打「焦土戰爭」 搶占立院議場官員席

立法院今天再上演朝野攻防。國民黨立院黨團今早7點前就在完成集結，7點議場大門一開就入場搶占官員席，並提出高達195案的增列討論事項發動「焦土戰爭」，國民黨團書記長陳玉珍表示，這是要針對國人所關心的重大議題進行監督。民進黨團總召柯建銘批評，難道這是國民黨候任主席朱立倫要的立法院嗎？呼籲國民黨杯葛行動懸崖勒馬。

陳玉珍、國民黨團首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷昨下午1點多即議場大門前架起行軍床「備戰」。陳玉珍昨表示，兵來將擋、水來土掩，做好一切戰術準備，隨後國民黨立委輪流排班在議場門口守夜，為了搶奪今天立法院院會的排案權。

陳玉珍表示，國民黨團所提195案的增列討論事項都是國人所關心的重大議題，包括「3+11」、議事不公、台電跳票、國防預算、鳳梨釋迦、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不再及投票、加入CTPPP等，呼籲民進黨立委不要護航行政院，也不要不讓國民黨團進行監督。