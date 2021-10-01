快訊

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍立院杯葛議事對不起納稅人？孫大千：柯建銘得失憶症

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容，國民黨團在立法院發動杯葛，卻被民進黨團總召柯建銘揶揄抗爭失敗又遷怒主持議事的立院副院長蔡其昌，對不起繳稅國民。前立委孫大千今在臉書表示，柯是得失憶症？先想想民進黨的過去。

孫大千舉例，採不理性焦土抗戰策策略，癱瘓整個立法院運作；不思國民賦予立法監督行政職責，浪費納稅人支付薪水；攻擊會議主席還波及議事人員；占據主席台和發言台要求多數黨讓步；抗爭時好勇鬥狠，導致藍委血濺議場；破壞議場的麥克風及發言設備等，質疑這幾件事哪一件民進黨過去沒做過？

孫大千說，民進黨的抗爭歷史罄竹難書，柯建銘下次要刮國民黨的鬍子之前，先想想民進黨的過去；比起民進黨當年是少數黨時在立法院的英勇事蹟，國民黨現在的所作所為恐怕只是小兒科。

民進黨 立法院 孫大千 柯建銘

延伸閱讀

藍營又將癱瘓議事 柯建銘：不能永無寧日對抗

五倍券營運系統大當機 孫大千：9.7億花哪去？

孫大千6問林佳龍 嗆最沒資格批評國民黨的就是民進黨

管碧玲聲援陳柏惟 孫大千：立法院質詢台變歌劇舞台？

相關新聞

AIDA因陸方壓力撤我國旗 朱立倫：無助兩岸正向發展

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。國民黨主席當選人朱立倫今在...

美壓台積電交業務機密 江啟臣：蔡政府護高端不護神山

美國為解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電等晶圓代工業者限期提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等機密數據，經濟部卻狀況外。國民黨立...

藍祭五倍券提案杯葛總質詢 綠：只問戰鬥不問蒼生

國民黨今天持續佔領立法院議場，並透過大量增列討論事項提案杯葛總質詢，包括五倍券若造成疫情，行政院長蘇貞昌應下台。民進黨發...

自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝各國聲援

台灣5名自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，我國國旗卻被...

林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市長林智堅提出新竹縣、市合併為「大新竹」的倡議，引發各界討論。繼民進黨英系掌門人陳明文跳出來反對為單一縣市修地制法後...

AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦世界自由潛水錦標賽，9月28日轉播時突撤我國國旗引發爭議。基隆市長林右昌今天下午在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。