藍立院杯葛議事對不起納稅人？孫大千：柯建銘得失憶症

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容，國民黨團在立法院發動杯葛，卻被民進黨團總召柯建銘揶揄抗爭失敗又遷怒主持議事的立院副院長蔡其昌，對不起繳稅國民。前立委孫大千今在臉書表示，柯是得失憶症？先想想民進黨的過去。

孫大千舉例，採不理性焦土抗戰策策略，癱瘓整個立法院運作；不思國民賦予立法監督行政職責，浪費納稅人支付薪水；攻擊會議主席還波及議事人員；占據主席台和發言台要求多數黨讓步；抗爭時好勇鬥狠，導致藍委血濺議場；破壞議場的麥克風及發言設備等，質疑這幾件事哪一件民進黨過去沒做過？

孫大千說，民進黨的抗爭歷史罄竹難書，柯建銘下次要刮國民黨的鬍子之前，先想想民進黨的過去；比起民進黨當年是少數黨時在立法院的英勇事蹟，國民黨現在的所作所為恐怕只是小兒科。