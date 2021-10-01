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蘇揆施政報告延長賽 國民黨團今提195項增列案杯葛議事

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
周二杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，國民黨團捲土重來，今天要在院會提案新增195項增列事項杯葛議事，要在立院討論爭取支持。國民黨團書記長陳玉珍表示，今天就是要問好問滿，盼民進黨團不要剝奪國民黨團提案的權利。記者周志豪／攝影
周二杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，國民黨團捲土重來，今天要在院會提案新增195項增列事項杯葛議事，要在立院討論爭取支持。國民黨團書記長陳玉珍表示，今天就是要問好問滿，盼民進黨團不要剝奪國民黨團提案的權利。記者周志豪／攝影

周二杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，國民黨立院黨團捲土重來，今天要在院會提案新增195項增列事項杯葛議事，要在立院討論爭取支持。國民黨團書記長陳玉珍表示，今天就是要問好問滿，盼民進黨團不要剝奪國民黨團提案的權利。

也因國民黨決定採文攻，上午立院議場恐將上演表決戰。

不過國民黨團認為周二蘇貞昌施政報告與總質詢順利闖關，是因立法院副院長蔡其昌主持議事不公，議事人員不當介入黨團議事攻防，昨天喊出蘇貞昌周二施政報告應自始無效；若今院會確認議事錄通過，施政報告有效，就形同訴求再遭突破。

為搶得今天優先排案權，國民黨團從昨天下午1時就在議場前面排隊，並由黨籍立委輪流排班，守到今天上午7時議場開門。與周二不同，今天民進黨團並未派人與國民黨團爭搶進議場。周二引發爭議的議場後門，今天也與前門同時開啟。

陳玉珍表示，國民黨團今天這麼早在議場前排隊，是要針對包括高中學習歷程檔案傳遺失、農民釋迦與蓮霧不能銷往大陸、是否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及最近思覺失調患者在超商攻擊店員等國人關心的議題新增提案。

國民黨 蘇貞昌 民進黨 陳玉珍

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