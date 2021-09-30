張亞中下一步起手式 啟動雙十黨員招募「辛亥行動」

孫文學校總校長張亞中，雖然在國民黨選舉中高票落票，但超過三成的選票讓各界關注他的下一步。據指出，他將落實選前「30萬黨員入黨」的政見承諾；同時，為理念相同的縣市議員，授與孫文學校校旗，全省巡迴站台，成為「超級助選員」。

負責張亞中文宣操盤的辦公室主任何啟聖，今天受訪表示，為了強化、鞏固接任黨主席的朱立倫所領導的國民黨未來的發展基礎，張亞中選前號召黨員入黨的承諾，將在最短時間內，展開具體行動，希望將這次超過6萬票的黨內廣大支持力道與能量，為國民黨的中興再造，開創新局。

何啟聖指出，依照規劃，10月10月辛亥革命紀念日當天，全國分為9區，將由九台塗裝有「孫文學校」的行動宣講專車，主動深入基層，到368鄉鎮市區，近距離爭取認同，重返或加入中國國民黨。這九區分為：北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、金、馬、澎。

何啟聖也透露，張亞中在黨內外的高人氣，已經開始有縣市議員參選人，主動要求選舉時為其站台。目前張亞中的考量，仍然還是強調認同他救黨、救國、救兩岸的理念為優先，只要認同理念，願意成為孫文學校的學生，他樂於協助學生們完成服務人群的願望，為他們頒授孫文學校校旗，並親自為他們站台，甚至不排除製作合影的選舉看板。

塗裝有「孫文學校」的行動宣講專車，會標註著「十萬孫粉十萬軍 救黨救國救兩岸」的SLOGAN，以及國父孫中山的肖像，背景則是滿佈著青天白日滿地紅的國旗。何啟聖說，集體入黨分3個時間點，分別是國父誕辰紀念日11月12日；中華民國開國紀念日明年1月1日；以及國父逝世紀念日3月12日。

何啟聖表示，張亞中雖然在黨內選舉，贏得了超過3成的6萬多張選票，但從數位新媒體的「火烤」反應，更多年輕族群認同張的「追求和平」的理念論述與步驟作法。因此，在辛亥招募黨員活動中，相信會有大批青年、社會中堅與海外志同道合的同志加入國民黨的行列，這部份會因族群的不同，主要以網路登記入黨的作法為主。

至於行動宣講專車，除了對於不擅網路操作的長者以紙本登記入黨之外，還透過大聲公，由張亞中以錄音方式，向地方鄉親宣講；並且依各地支持者所做的安排，張亞中也會親自到現場，與全國各地民眾舉行握手見面會。何啟聖說，就像當年孫中山先生奔走革命，不管是大樹綠蔭或是公園涼亭，只要有塊空地，張亞中就可以席地而坐，號召一群崇尚理念、黨魂的同志入黨。