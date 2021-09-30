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不在籍公投法送立院 年底來不及適用

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院30日公布不在籍公投草案，但目前僅開放移轉投票，未開放境外與通訊投票。圖為中選會主委李進勇（中選會粉專）
行政院30日公布不在籍公投草案，但目前僅開放移轉投票，未開放境外與通訊投票。圖為中選會主委李進勇（中選會粉專）

年底4項公投還是要回戶籍地投票，不能採取不在籍投票。政院30日送交《公民投票不在籍投票法》至立院，若通過，未來將可以「移轉投票」，在戶籍地以外之縣市投票，需於公投前2個月提出申請，但通訊投票與境外投票仍不開放，中選會主委李進勇表示，最快於2023年開始適用，因此年底4項公投並不適用。

採取移轉投票

中選會表示，依107年1月3日修正公布之公民投票法第25條規定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。因此特別擬具「全國性公民投票不在籍投票法」草案，於全國性公民投票實施不在籍投票，方便投票權人履行參政權利，確保公民投票權行使。

中選會指出，草案規劃以採行移轉投票方式實施不在籍投票，有投票權人一律納入適用，符合投票權人資格者得備具申請書，於公投投票日前60日，向戶籍地之選舉委員會提出申請；而設籍或因工作、就學等因素於山地、離島或偏鄉地區之民眾，可在同一縣市之他鄉(鎮、市、區）投票。

不開放通訊投票

不過李進勇表示，修法程序加上行政程序準備恐至少花費半年到8個月，因此今年年底的4項公投來不及適用不在籍投票，最快將會是2023年（下次公投）；李進勇也說，通訊投票與境外投票唯恐造成政治動盪，因此仍決定不開放；目前粗估可適用者約有190到200萬人。

由於台商、國民黨對於不在籍投票有很大期待，盼望能開放境外不在籍投票，媒體好奇李進勇未來在立法院如何說服在野黨立委？李進勇解釋，美國也推行通訊投票，因此而產生的政治紛爭已經解決，但台灣不見得能處理，且通訊投票是否符合秘密投票與符合投票人意願還需要有更大共識。

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投票 公投 李進勇

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