柯建銘：朱立倫該稱自己是「陳玉珍信徒、費鴻泰傳人」

國民黨立法院黨團採焦土戰，明天立法院議事可能也遭杯葛，國民黨立委陳玉珍今天下午已占議場正門。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，陳玉珍一直在上演鬧劇，國民黨主席朱立倫竟然還稱讚她，乾脆整個黨讓陳玉珍來領導，朱立倫說自己是孫中山信徒、蔣經國傳人，應該改為「陳玉珍信徒、費鴻泰的傳人」，唯陳玉珍馬首是瞻，放棄質詢權利，如何跟台灣選民交待？

針對國民黨今天缺席110年度中央政府總預算黨團協商，柯建銘表示，國民黨本會期開議以來，一路採取不理性焦土抗戰策策略，意圖癱瘓整個立法院運作，不思國民賦予之立法監督行政之職責，每每要行政院長蘇貞昌負責或道歉，卻又不敢真的站上質詢台行使職權，難道就這麼不敢面對蘇貞昌？

柯建銘說，在野黨面對執政黨，採取議事抗爭是天經地義，然而自己資訊掌握不夠確實，策略制定不夠完備，導致議事抗爭失敗，卻轉而怪罪主持議事副院長蔡其昌不中立，威脅要將其送紀律委員會，又將失敗之怨氣發洩在遵守慣例執行任務的議事人員上。

柯建銘說，今日的中央政府總預算，是國家運作根本，可說毫無政治性，國民黨卻又借題發揮，藉故缺席協商，回顧過去國民黨爭相懷疑疫苗採購預算，言必稱要替人民看緊荷包，而到了行使職權的時機，又藉故閃躲，由此就可以看出，國民黨真的是嘴巴說一套，做的又是另一套，十足的雙標黨。

至於國民黨指控議場開門沒有按照規定的問題，柯建銘表示，從去年監察委員同意權行使時，國民黨阻擋監察院長陳菊進入議場，現任國民黨黨團總召費鴻泰的手還因為推擠被割傷，顯示國民黨本來就是知道議場前後門都是早上七點開門，現在調了錄影帶發現說前後門開門時間差10秒，據此來指責議事人員不中立違反規則，實在貽笑大方，只要去詢問當天在場委員，就可以知道議場前門必須由內往外開啟，然而7點當下，陳玉珍卡在門前方，造成議事人員開啟困難，才是議場前後開啟有時間差的主因。

柯建銘坦言，民進黨過往當在野黨這麼久，從來不曾將自己議事抗爭失利的責任怪罪在議事人員上，更不曾要脅要將主持議事的主席送紀律委員會，而這些全部都是枝微末節，現在最重要的問題是，國民黨到底要不要總質詢？到底願不願意行使國民賦予自己的職責？自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，如此不理性的行為，真的對得起國民的稅金嗎？