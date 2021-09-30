日本縮短隔離期疫苗「沒有高端」 藍委：政府有去溝通嗎？

國民黨立委溫玉霞今天表示，日本外務省網站之前揭露，明天起開始實施的「關於從海外入境日本時被認定有效的預防接種證」制度，只有輝瑞、AZ和莫德納被認可，名單中並沒有高端，打高端的國人入境仍得隔離，她要問政府自稱台日關係好，有沒有和日本溝通？而台灣最近在外媒的防疫韌性排名掉回41名，「政府用政治防疫，得到這種評價一點都不令人意外」。

溫玉霞在臉書表示，日本從明天開始實施的「關於從海外入境日本時被認定有效的預防接種證」制度，其中被認定的疫苗只有輝瑞、AZ和莫德納三種，高端疫苗並沒有被日本政府接受為具有免疫功效的疫苗，如果只施打過高端疫苗，入境日本後，跟從來沒打過疫苗的人一樣，得隔離14天，她說日本是國人經常造訪的國家，如今也對高端疫苗「說NO」，台日關係不是很好嗎？請問政府有去溝通嗎？接種高端者如要赴日豈非「白打」了？

溫玉霞說，記得前不久衛福部長陳時中在接受立委質詢時才表示他沒有力推過高端疫苗，讓人感到十分錯愕。過去這幾個月有多少專家主張政府在疫苗政策上應該嚴守中立，尊重科學，卻被網軍攻擊到體無完膚，當時政府在幹什麼？現在高端不被民眾信任，不被國際社會接受，陳時中就開始劃清界線了。

溫玉霞說，她要提醒陳時中，當時堅持要用免疫橋接取代三期臨床試驗的政策是他定的，當專家指出美國FDA或歐盟EMA所討論的免疫橋接，適用的對象是已經成功上市的疫苗，已經有充分的臨床三級研究數據，跟食藥署選擇與AZ疫苗進行免疫橋接完全不同，衛福部有理會嗎？

溫玉霞說，當時食藥署核准國產高端疫苗的EUA，過程不公開，中央流行指揮中心拒絕全程錄影或是直播，專家認為是黑箱作業，缺少民主問責的過程，難以服人，凸顯出台灣在科學上的保守及集權。中研院院士陳培哲甚至說「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值」時，衛福部有理會嗎？現在日本政府用拒絕承認打臉高端疫苗，與過去幾個月專家說的有什麼不同？

溫玉霞說，根據彭博社最新「全球新冠防疫韌性排名」，台灣又掉回第41名，落後奈及利亞、秘魯、埃及與墨西哥等國。「政府用政治防疫，得到這種評價一點都不令人意外」。