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提補助北市45.8億 蔡英文：8年20萬戶社會住宅目標沒變

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
由中央政府國家住都中心辦理的「稚匯好室」、「懷石好室」，兩社會住宅並在今天進行開工動土典禮，蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政次長花敬群、侯友宜及眾多中央地方民代等皆到場。記者李成蔭／攝影
由中央政府國家住都中心辦理的「稚匯好室」、「懷石好室」，兩社會住宅並在今天進行開工動土典禮，蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政次長花敬群、侯友宜及眾多中央地方民代等皆到場。記者李成蔭／攝影

蔡英文總統今天上午前往新北市出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮，與新北市長侯友宜同台，今晚她於臉書再度強調她對社會住宅的目標，「8年20萬戶社會住宅，目標沒有改變。」她也強調，她上任以來，也積極補助了對社宅最迫切的台北市45.8億元經費，全力協助台北社宅的推動。

蔡總統說，多元興辦社宅，是執政最重要的政策目標之一。其中興建的部分，第一階段4萬戶已經在去年達標，現在也正朝向第二階段8萬戶的目標前進。

蔡總統說，今天，她到新北市的兩處社宅參與動土，這兩處社宅從找地、設計、規劃到發包，都是由 國家住宅及都市更新中心一手包辦。「興建社會住宅，推動居住正義，讓房地產成為安居樂業的家，而不是炒作的工具，這是我們不變的初衷。」

蔡總統表示，大家一定有些疑惑，為何社會住宅都集中在都會區？理由無他，因為都市化發展的結果，像人口集中的雙北地區，年輕人租屋、購屋的負擔也相對大，這是雙北城市治理問題中的重要議題。當年曾經有年輕人在台北市的帝寶前上街夜宿，訴求居住正義，就是因為如此。她上任以來，積極補助了對社宅最迫切的台北市45.8億元經費，全力協助台北社宅的推動。

蔡總統說，政府也透過住都中心，在新北儘快推動社會住宅，去年在中和的警消社會住宅動工及今天在板橋的社會住宅動工，都是政府希望中央地方攜手合作，一起興辦社會住宅的最佳案例。「我知道民眾都期盼居住正義，我們一定要不分中央地方，全力以赴，一起來解決問題。」

社會住宅 社宅

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