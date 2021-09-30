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1922簡訊實聯制隱私權爭議 藍委批NCC推諉卸責

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書

1922簡訊實聯制有無涉侵害人民隱私權，引發外界討論。國民黨立委李貴敏今天表示，政府推動實名制的時候，保證如期刪除實聯制簡訊；要刪除，當然不能留底。NCC先稱「全部刪除」，再改口「電信業者全部刪除」及「只管得到電信業者」等。這種推卸諉責的作為，實在令人難以苟同。

李貴敏指出，有法官日前跳出來吹哨，指檢警使用於與疫情無關事項，完全不顧當初政府「僅供疫調」使用的承諾。她今早也特別追問NCC主委陳耀祥，實聯制簡訊是否已如政府宣示般刪除？共發出多少簡訊？又刪了多少？

陳耀祥答詢時先說，NCC會督導實聯簡訊刪除，至於5到7月發出12億3800多則，因超過28天，已「全部」刪除。他說，只有電信業者有這個資料，沒有「資料庫」、「其他都沒有」。

李貴敏追問，民眾簡訊資料「有沒有送到關貿網路」？有沒刪除？陳耀祥說，才改稱全部刪除指的是「電信業者」，並指「關貿網路」不歸NCC管等。

李貴敏質疑，陳耀祥是法律背景，明知民眾個資受個資法保障，個資法明文規定個資所有人有權要求刪除，公務機關也限於「執行法定職務必要範圍內」。竟如此企圖無視民眾隱私等基本人權，也不在意人民個資安全，罔顧憲法上擔負誠實應答之立院備詢義務，說法一變再變，迴避如實應答，更讓人質疑是否想誤導民眾？

李貴敏說，定位也是個資，是以定位與訊息的鎖定，已經侵害到憲法保障的隱私權；政府又何必蒐集民眾的行動或資料？還拿幾億人民辛苦的納稅錢補貼業者，這種對人民沒幫助又浪費納稅錢的事就不用再做了吧。

李貴敏 陳耀祥 NCC 實聯制 隱私權

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