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二審敗訴！蘇啟誠案外案翻盤 謝長廷臉書回應了

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。報系資料照
駐日代表謝長廷。報系資料照

外交部前部長歐鴻鍊曾稱駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」，謝長廷對歐鴻鍊提告求償，一審勝訴、二審敗訴；謝長廷今透過臉書談此事，表示對他攻擊某個程度他忍受，像「條子鴿」他就沒有提告，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭。

歐鴻鍊2019年上廣播節目，稱謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長）」，網友在節目網頁下方留下「惡劣的謝代表」等負面評論，謝提損害賠償訴訟，求償80萬元。新北地院認為歐未盡查證義務，判賠30萬元；雙方上訴，高等法院28日廢棄原判決，改判謝長廷敗訴確定。

謝長廷今發文表示，法治社會，是非曲直有時不得不訴諸法庭，從政多年，經歷過「法治是騙局」「正義是偶然」的戒嚴時代，但做為法律人，知道司法公信力建立不易，從未以自己訴訟個案的不利，就輕易說法院或法官有問題來傷害司法公信；不過，判決是公開的，而且可以公評，這也是提升判決水準，增加司法公信的方法。

謝長廷指出，歐鴻鍊在一審期間提出蘇啟誠太太在訴訟中給他的一封信，稱有人告訴她謝長廷在部內講過蘇處長有憂鬱症，而她有告訴歐；謝長廷認為，她只是聽有人說，但誰告訴她？有沒有人真的這樣說？照理可以查一下，但歐鴻鍊聽到後沒有查問，且在電台講的又加油添醋，所以第一審判他敗訴。

謝長廷接著說，第二審卻認定蘇太太有告訴歐鴻鍊，歐鴻鍊公開講就算有憑據，而判他勝訴；這社會可以公評。

謝長廷表示，自己還沒有看到判決書，最近日本公務忙碌，都是委託律師處理；這種官司主要是審查有沒有故意或過失，即使被告勝利也是法院認為沒有蓄意毀損他人名譽而已。

謝長廷說，「人在國外，最近台日事情多，對我攻擊某個程度我忍受，像條子鴿我就沒有提告，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭。」

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台灣旅客滯留關西國際機場引發紛擾，蘇啟誠疑因不堪壓力輕生；隔年歐鴻鍊在廣播節目上說，大概因為人家指責謝長廷，逼死了蘇啟誠，所以他為了卸罪、脫罪，就說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。

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謝長廷 蘇啟誠 憂鬱症

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