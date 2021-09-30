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姚嘉文：憲改小組像「提案後援會」 不是立委就很委屈

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
總統府資政姚嘉文。本報資料照片
總統府資政姚嘉文。本報資料照片

總統府資政、民進黨「憲政改革小組」共同召集人姚嘉文今天表示，民進黨中央黨部的修憲只針對18歲公民權、廢考監問題，領土、地方制度都沒有討論，有點像立法院民進黨團的「提案後援會」，「我們不是立法委員去就覺得很委屈」，雖然他也不反對，但民進黨不該只討論立法院的幾個案，外面期待民進黨討論整個比較大的問題。

「正常國家文化基金會政策中心」修憲論壇舉辦第三場論壇「民主革新：憲政體制的再檢討」，民進黨立委黃秀芳、陳亭妃及各界學者專家出席，姚嘉文也出席討論。

媒體在會後問到交通部前部長林佳龍認為，針對修憲議題，蔡英文總統可透過召開國是會議，主動網羅公民力量。姚嘉文表示，國是會議不適合討論很複雜問題，要開國是會議以前要做很多工作，前置作業要做好，時機成熟再來做比較好。

媒體追問時機成熟的時間點在哪裡？姚嘉文說，「現在沒有在動啊」，中央黨部也只動18歲、廢考監問題等問題，很像立法院民進黨團的「提案後援會」，外面期待討論整個比較大問題，民進黨能做得現在也不能講太多，只能說是支援、後援會。

姚嘉文在修憲論壇時也表示，他的小組討論廢考監、總統任期的問題，已提交給黨內制憲委員會，總統任期部分，就職時間從5月20日縮短到2月1日或3月1日，立法委員2月1日就職仍不變，修憲後總統任期會少幾個月。

姚嘉文表示，至於考試院的職權分到行政院，監察院的審計委員會及人權委員會，改採三院以外的特殊機構，既不屬於總統府也不屬於行政院。現在有制憲委員會的分組會議，三組都已開完，他的小組版本最快寫好，都送交委員會。

至於領土變更問題，姚嘉文在會上指出，中華民國憲法只有寫固有疆域，並沒有規定領土在哪裡，美國也沒寫領土在哪裡，只規定州與洲合併要在國會統一，不像越南、南韓有明載，因此民進黨修憲草案只認為領土要合併、增加要經過國會同意即可。

他認為，我國是剛性憲法國家，有些議題不一定要在憲法規定，要非常小心，因為列入憲法要改很難，應該追求憲法簡潔性。

民進黨 修憲 立法院 國是會議

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