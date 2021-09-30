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凌濤「6問」陳柏惟：除了鬧笑話還留給台中人什麼？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
朱立倫辦公室發言人凌濤。圖／凌濤提供
朱立倫辦公室發言人凌濤。圖／凌濤提供

台中二選區的基進黨立委陳柏惟昨發文批國民黨主席當選人朱立倫「在宜蘭嘴台中海線」，朱立倫辦公室發言人凌濤今回應，陳柏惟就任立委以來爭議不斷，最新的一樁便是刻意在國會殿堂用台語質詢國防部長邱國正，企圖激化族群對立來迎戰罷免案，後來見風向不對改口道歉，只能藉著攻擊朱立倫來轉移焦點。

凌濤表示，陳柏惟鬧過的笑話多不勝數，例如他曾質疑中共抽砂船是否可以挖出「柴電潛艦伏擊區」，被網友譏為「陳公挖海」；還曾詢問官員認為大陸跟美國「哪一個比較好打？」，遭時任國安局長邱國正反嗆「你覺得我好不好打？」

凌濤說，陳柏惟甚至在網路節目上發表過「共機飛過海峽中線是來投誠」等錯誤資訊誤導民眾；又曾為美豬進口質詢官員「挑不挑食」，種種缺乏國防外交專業知識的發言，才是他被專業官員與台中鄉親唾棄的真正原因。

凌濤進一步指出，陳柏惟不只在國防專業上嚴重失職，爭議事蹟還遠不止於此。在毒品危害日益嚴重的今天，網路流傳陳柏惟曾表態支持大麻合法化，無視毒品對台灣社會與青年學子的傷害。過去還稱要在外交部底下設立「內交部」處理兩岸事務，並主張讓香港人來台灣當兵，突顯他在專業領域根本一竅不通。細數陳柏惟擔任立委不到兩年以來的種種言行，就連許多執政黨官員都不認同，何況是一般民眾。

凌濤反問，陳柏惟現在是否還認為中共抽砂船能讓潛艦偷襲台灣？是否在意大陸跟美國哪個比較好打？是否仍認為共機越過海峽中線是來投誠？是否支持大麻合法化？是否仍主張成立內交部來主管兩岸事務？是否要提案讓香港人能來台當兵？請陳柏惟明確回答這6個問題，不要閃躲。

凌濤也強調，陳柏惟雖然口口聲聲說自己地方服務做得多紮實，但詢問台中海線鄉親都知道，陳柏惟是因為擔心被罷免才臨時抱佛腳，而且為了在疫情期間持續在各大人潮聚集的場合反罷免，只好拿「宣導防疫」為由，行反罷免之實。凌濤也說，海線鄉親在比較過國民黨前立委顏寬恒跟陳柏惟前後兩任立委的服務品質後，誰更關心地方，鄉親都有答案。

對於即將到來的刪Q罷免，凌濤表示完全尊重刪Q志工團隊與在地民眾的推動，朱立倫也會全力支持配合。凌濤強調，刪Q行動是台中海線在地鄉親發起，因看不下去這一年多來陳柏惟荒腔走板的問政表現，團結自主的公民行動，國民黨與朱立倫願意當公民最堅實的後盾，讓民意的力量再次展現。

陳柏惟 朱立倫 罷免 國民黨

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