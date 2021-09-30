國民黨團重返立院議場 指蘇貞昌施政報告「自始無效」

國民黨團杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，質疑周二主持議事的立法院副院長由蔡其昌未議事中立，違反立法院職權行使法，主張當天會議「自始無效」，黨團書記長陳玉珍下午也提前在議場前排隊，搶明天院會議案提案權。

據了解，明天院會將進行前一次會議議事錄確認，也將是國民黨團讓蘇貞昌自始無效的「關鍵戰場」。

陳玉珍說，周二蔡其昌沒有依據立法院職權行使法主持議事，國民黨團認為相關會議自始無效，明天就是按照議事規則來，希望主持議會的議長保持中立，涉及戰術的部分不便透露。至於是否加派人手後門，陳說，會再給國會議長一次機會。

對於立法院長游錫堃今天向國民黨團提出的解釋報告，陳玉珍表示，她懷疑游有看過報告？還是被下面欺瞞？報告裏面完全沒有回應國民黨團質疑。

「實質正義之前要有程序正義」，陳玉珍指出，917開議當天議場後門8時才開，但周二朝野在議場正門搶攻發言台時，後門卻7時就開，還比前門提早10秒開，一百米比賽讓對方跑十秒這樣公平？更何況議場縱深還不到百米。

陳玉珍批評，民進黨是多數黨，在搶占議場上還要偷吃步，就是因為他們一貫懶惰，只好用偷吃步方式。

陳玉珍今搶先在議場前排隊，周二質詢6分鐘後，臨時與民進黨立委何志偉掉換質詢棒次，導致國民黨團杯葛防線失守的時代力量立委邱顯智也經過叫囂，批評國民黨癱瘓立院運作，影響立委質詢權。

陳玉珍反批，時代力量自甘墮落為民進黨附隨組織，邱顯智堂堂法律學者、大律師，在議場竟親口說出質詢是為了換東西；也提到，去年國民黨杯葛蘇貞昌施政報告12次，難道邱有因此失去質詢機會？

邱顯智反批陳玉珍，「不是這樣抹黑，國民黨最大在野黨當馬戲團在耍」。陳在回擊表示，這次3+11專案報告質詢人數，國民黨團還為少數黨爭取由1人變為2人，邱卻自己讓自己愈做愈小。

周二也與民進黨立委林楚茵掉換質詢棒次，遭國民黨團總召批評也是小綠的民進黨立委蔡壁如則解釋，立法委員質詢是職責，我要質詢是要對我158萬選民負責，我要做一個負責任的立法委員。

蔡壁如說，蘇貞昌在她面前，她要行使質詢權，好好問蘇3+11真相，以及疫苗政策，還有氣候變遷法到底要拖到什麼時候，CPTPP有沒有真心要談，不要跟7年前服貿一樣「這樣混亂沒辦法離出真相」，站上質詢台好好質詢是我的職責。

蔡壁如受訪結束，隨即要進議場參加朝野協商。陳玉珍打氣道，「堅持，不要被詐騙集團騙了」。蔡則回以「當然」。