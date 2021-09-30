藍營又將癱瘓議事 柯建銘：不能永無寧日對抗

行政院長蘇貞昌明天又將赴立法院備詢，國民黨立委陳玉珍今天中午已守在議場門口，預計將採「焦土政策」，癱瘓議事。民進黨立法院黨團總召柯建銘說， 假如國民黨還是採高度對抗，相信人民自會評斷，呼籲國民黨恢復來談。「明天以後立法院變成怎樣？各黨心中要有正確理念，總不能永無寧日對抗。」

立法院今天下午2點的朝野協商，因國民黨團未出席而散會，柯建銘會後受訪指出，民進黨團原則上「能讓盡量讓」，要求兩個專案報告就安排，3+11也開了兩次，但國民黨團就是要干擾所有議程，包括總質詢都干擾，今天的朝野協商上周就講好，是商談中央政府總預算付委情形 ，但國民黨仍採「焦土政策」，造成這種僵局。

柯建銘說，立委要行使對行政部門監督權，總質詢一定要舉辦，總預算要付委審查，假如國民黨還是採高度對抗，相信人民自會評斷，呼籲國民黨恢復來談，包括今天朝野協商，不來也沒關係，明天以後仍可以談，但明天立法院變成怎樣？各黨心中要有正確理念，總不能永無寧日對抗，「難道就是黨主席朱立倫上任採取的策略嗎？」，大家要講清楚 ，民進黨也是要面對所有一切，化解大家的對立。

至於陳玉珍指控立法院周二時幫民進黨團開後門，柯建銘表示，這個事情再清楚不過，每次院會都是前、後門一起開，而且一直要求一定要同時開，絕無幫忙開後門情形，國民黨是不知道我們在後門，前門又因陳玉珍插隊，造成推擠，所以開的時間比較慢，程序上絕對無問題。

柯建銘說，但重點不是開門問題，而是要不要總質詢問題，國民黨要質詢也不質詢，知道國民黨不讓蘇貞昌上台備詢，當然要預防措施 ，護送蘇貞昌上台，但今天國民黨要的是什麼講清楚？若要的只是對抗，那就不要把沒有道理的事情搬出來。