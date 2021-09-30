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影／美要台積電機密 江啟臣：影響台灣半導體競爭力

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單。國民黨立委江啟臣說，政府應該幫台積電講話，處理不好不僅是台積電的危機，不也影響台灣在半導體產業的競爭力。記者喻文玟／攝影
美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單。國民黨立委江啟臣說，政府應該幫台積電講話，處理不好不僅是台積電的危機，不也影響台灣在半導體產業的競爭力。記者喻文玟／攝影

美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。經濟部長王美花說，「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開」。國民黨立委江啟臣今天痛批，政府不幫台積電講話，無情無義，處理不好不僅是台積電的危機，也會影響台灣在半導體產業的競爭力

江啟臣說，他聽到王美花說，「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚。」不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己，相當遺憾，也很憤怒。

江說，台積電過去這段時間，不僅是護國神山，連疫苗都是靠台積電才能買到BNT，現在要被美國政府欺壓，經濟部長回：「你自己決定！」美方要求台積電在45天內交出客戶名單、庫存量、相關的機密資料，這是很嚴重的事！這會影響到台積電的競爭力。

江認為，台積電此時此刻需要政府站出來，過去台積電對台灣人民和政府「有情有義」，經濟部的回應「無情無義」，這讓人質疑：「這個政府有沒有能力？連幫台積電講幾句話都做不到，還需要政府做什麼？」

江呼籲政府此時此刻，要站出來幫台積電講話。台積電是透過政府主導，最後轉型成民營企業，在國際上舉足輕重，台積電對台灣非常重要，「政府不要再睡覺了」，處理不好不僅是台積電的危機，不僅影響台積電的競爭力，也影響台灣在半導體產業的競爭力。

台積電 競爭力 江啟臣 半導體 王美花

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