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杯葛施政報告延長賽開打 陳玉珍帶折疊床議場前備戰
立法院明天舉行院會，國民黨立法院黨團書記長陳玉珍今天中午自備折疊床到議場正門口「卡位」，表示要先佔好位置搶排案權，她說她今天不會睡覺，不會像民進黨立委一樣，睡到人來了都不知道。
行政院長蘇貞昌前天到立法院施政報告，民進黨立法院黨團為了讓蘇貞昌順利上台，前晚在議場排隊守夜，國民黨團清晨5點到議場正門要反制，陳玉珍與總召費鴻泰一到議場，就率領國民黨立委要搶攻議場大門，被睡夢中驚醒的民進黨立委起身阻擋，陳揶揄民進黨立委「全員睡覺中」。
陳玉珍說，黨團大會決定，她下午一點開始在議場正門排隊，希望立院保持中立，不要再出「陰招」，院會請開正門，不要提早開後門，不管朝野立委要搶排案權還是要搶奪議場的位置，都是開正門，前天提早開後門讓民進黨立委進去，就像百米賽跑有人晚十秒起跑，怎樣都不會贏。
國民黨團前天表示，立院秘書長林志嘉、總務處長6點50分前就已經站在門內準備「迎接」民進黨立委，並在7點打開議場後門讓民進黨立委進入，議場正門的議事人員卻延遲10秒時開門，根本是配合民進黨團運作，國民黨團認為立院不中立，是「民進黨的立法院」。
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