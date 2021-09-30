台美日GCTF線上會 美：致力協助擴大台灣國際參與空間

台灣、美國、日本在聯合國大會開議期間舉行「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上工作坊，與會的美方代表再次表達，歡迎並支持台灣有意義參與聯合國機構與相關組織，將致力協助擴大台灣的國際參與空間。

外交部今指出，台美日三方29日共同舉辦「全球合作暨訓練架構—以科技力建構韌性及加速落實永續發展目標」線上研討會，美國駐聯合國副大使蒲杰夫（Jeffrey Prescott）、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）以及外交部長吳釗燮皆連線致詞。

據AIT新聞稿，柯傑民致詞表示，儘管台灣被拒於門外，無法有意義地參與世衛大會及許多其他國際組織，今天的活動將能凸顯台灣仍以許許多多方式分享專長，並運用其科技長才，幫助國際社會解決你我共同面對的種種挑戰；美國會持續致力協助擴大台灣的國際參與空間。

外交部新聞稿指出，蒲杰夫說，美國歡迎並支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構以及相關組織。

泉裕泰表示，台灣與日本有共同的基本價值觀，密切的經貿關係與人的往來頻繁，是極為重要的夥伴；台灣對新冠病毒的疫情對策、半導體技術與科技等受到國際社會的高度關注。

吳釗燮致詞時說，台灣是國際社會不可或缺的成員，願意貢獻科技長才，與全球合作邁向更佳疫後復甦，以及實現聯合國「2030年永續發展議程」及其各項永續發展目標，目前正是聯合國採取行動解決台灣被不當排除在聯合國體系外的時刻。

外交部指出，本次研討會邀請來自26個國家、逾80位官員及專家學者線上與會。