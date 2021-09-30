快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

台美日GCTF線上會 美：致力協助擴大台灣國際參與空間

聯合報 / 記者張加／即時報導
台灣、美國、日本29日舉行「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上工作坊，（上排左至右）外交部長吳釗燮、美國在台協會副處長柯傑民、日本台灣交流協會代表泉裕泰、（下排左至右）駐紐約辦事處處長李光章、美國駐聯合國副大使蒲杰夫皆與會致詞。圖／外交部提供
台灣、美國、日本29日舉行「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上工作坊，（上排左至右）外交部長吳釗燮、美國在台協會副處長柯傑民、日本台灣交流協會代表泉裕泰、（下排左至右）駐紐約辦事處處長李光章、美國駐聯合國副大使蒲杰夫皆與會致詞。圖／外交部提供

台灣、美國、日本在聯合國大會開議期間舉行「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上工作坊，與會的美方代表再次表達，歡迎並支持台灣有意義參與聯合國機構與相關組織，將致力協助擴大台灣的國際參與空間。

外交部今指出，台美日三方29日共同舉辦「全球合作暨訓練架構—以科技力建構韌性及加速落實永續發展目標」線上研討會，美國駐聯合國副大使蒲杰夫（Jeffrey Prescott）、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）以及外交部長吳釗燮皆連線致詞。

據AIT新聞稿，柯傑民致詞表示，儘管台灣被拒於門外，無法有意義地參與世衛大會及許多其他國際組織，今天的活動將能凸顯台灣仍以許許多多方式分享專長，並運用其科技長才，幫助國際社會解決你我共同面對的種種挑戰；美國會持續致力協助擴大台灣的國際參與空間。

外交部新聞稿指出，蒲杰夫說，美國歡迎並支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構以及相關組織。

泉裕泰表示，台灣與日本有共同的基本價值觀，密切的經貿關係與人的往來頻繁，是極為重要的夥伴；台灣對新冠病毒的疫情對策、半導體技術與科技等受到國際社會的高度關注。

吳釗燮致詞時說，台灣是國際社會不可或缺的成員，願意貢獻科技長才，與全球合作邁向更佳疫後復甦，以及實現聯合國「2030年永續發展議程」及其各項永續發展目標，目前正是聯合國採取行動解決台灣被不當排除在聯合國體系外的時刻。

外交部指出，本次研討會邀請來自26個國家、逾80位官員及專家學者線上與會。

聯合國 美國在台協會 外交部

延伸閱讀

與美智庫視訊 吳釗燮表達盼訪問華府 台美簽貿易協定

蘇啟誠案外案 謝長廷告歐鴻鍊誣陷 高院判敗訴確定

陸禁止台灣釋迦、蓮霧進口 吳釗燮批：這樣還想加入CPTPP？

首度談更名 吳釗燮：華府好友瞭解我被稱台灣的重要性

相關新聞

是否進黨部服務 張亞中：與朱立倫理念不同那又何必

國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，孫文學校總校長張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不...

立委提議野柳女王頭進故宮當新國寶 故宮院長：絕對不敢

野柳女王頭是台灣最知名的地理指標，卻面臨風化的「斷頭」危險。立委李德維今天在立院建議故宮，野柳女王頭可成為台灣的「新國寶...

二審敗訴！蘇啟誠案外案翻盤 謝長廷臉書回應了

外交部前部長歐鴻鍊曾稱駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」，謝長廷對歐鴻鍊提告求償，一審勝訴、二審敗訴；謝長廷今透過臉書談此事，...

5%和65%的差距 國民黨重返執政的距離

國民黨主席選舉激戰落幕，包括勝選黨魁的朱立倫等4位候選人，在這次選舉中都向深藍靠攏，積極對兩岸論述表態，這當然是因為37萬餘黨員的結構，黃復興黨員占有8、9萬之多，加上海外黨員1萬多人，就占了將近四分之一，黨內選舉優先鞏固深藍票源，同步向地方縣市開拓，是朱立倫的致勝策略。

不在籍公投法送立院 年底來不及適用

年底4項公投還是要回戶籍地投票，不能採取不在籍投票。政院30日送交《公民投票不在籍投票法》至立院，若通過，未來將可以「移轉投票」，在戶籍地以外之縣市投票，需於公投前2個月提出申請，但通訊投票與境外投票仍不開放，中選會主委李進勇表示，最快於2023年開始適用，因此年底4項公投並不適用。

柯建銘：朱立倫該稱自己是「陳玉珍信徒、費鴻泰傳人」

國民黨立法院黨團採焦土戰，明天立法院議事可能也遭杯葛，國民黨立委陳玉珍今天下午已占議場正門。民進黨立法院黨團總召柯建銘今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。