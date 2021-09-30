蔣中正銅像存廢 馮世寬暢言反對拆除與蔡適應激辯

促轉會建議拆除中正紀念堂內的蔣中正銅像，退輔會主委馮世寬上午在立法院表達反對，暢所欲言引據美國現況，強調十分反對此事，「為什麼我們救國救民、光復台灣，沒有蔣中正去打古寧頭、保衛台灣，今天我們可存在這個土地嗎？他不相信這是全部台灣人的意見。」但這項說法引起民進黨立委蔡適應激烈反彈，指行政院、立法院討論、通過促進轉型正義條例，馮世寬其實都在場。但馮世寬強硬表示，他沒仔細看，也反對此案。

馮世寬上午列席外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委吳斯懷提及促轉會建議拆除中正紀念堂外牆，並移除蔣中正銅像，他詢問馮的看法。

馮世寬表示，中華民國的民主世上有名，台灣民主、經濟繁榮、防疫成功，是我們值得驕傲的地方。而他從小學開始同學都是台灣人，沒有一個人這麼激烈、仇恨地。舉例而言，1860年美國南北戰爭，林肯發起解放黑奴，到1865年戰爭結束，當年5月就遭暗殺，道理講他是美國人最恨的人，當時白人死了很多人、黑人失業，「都恨他」，但現在會有人要去拆林肯紀念堂嗎？

馮世寬說，蔣公的中正紀念堂是我們台灣人祖先的，為什麼叫祖先？因為台灣人的上一輩都是敬重蔣的，是現在我們擁有的，還要留給子孫，我們沒資格將之拆掉。他說，他沒有意識形態，而我們現在都尊重美國，穿著西裝，「中國服裝哪去了？」既然如此，美國人不會去將華盛頓紀念堂打壞，傑佛遜為統一法案迭遭白人團體反對，也不會遭清算，為什麼我們救國救民、光復台灣，沒有蔣中正去打古寧頭、保衛台灣，今天我們可存在這個土地嗎？他不相信這是全部台灣人的意見。

馮世寬表示，他個人非常反對此事，要給歷史留下見證，台灣荷蘭人的、法國人的、清朝的，都應該留下來，這是台灣人與這塊土地的財產。

但隨後質詢的民進黨立委蔡適應與馮產生激辯，他表示，西班牙36年軍事獨裁的佛朗哥將軍，在該國非常重要，但他任內在全國建了一大堆銅像，希望退輔會去了解這些銅像是否存在，而行政院、立法院討論、通過促進轉型正義條例，馮世寬其實都在場，但馮說他沒有仔細看。

蔡適應略顯激動表示，立法院通過促進轉型正義條例，部會是否應該尊重支持？馮世寬說支持，但不對的，他應該要講，促轉條例通過，他認為不對，立場不一樣。蔡適應指出，蔣介石擔任總統任內發生白色恐怖、總統終身制等情，馮應理解台灣人對蔣有不同看法，西班牙人對佛朗哥將軍的獨裁軍事政權統治時，如何民主轉型。

但馮世寬堅持立場稱，蔣中正沒什麼不好，沒有他，台灣會存在嗎？紀念他有什麼不好。美國不紀念偉人，是文化傳統信仰不一樣。

蔡適應又關切退輔會派駐美業務，他表示，美國退伍軍人協會之所以受到人民敬重與支持，11月11日老兵節是以一戰勝利日來紀念，退伍軍人的功績是所有軍人建構起來的，而非某個戰爭「偉人」或「英雄」，而不是用華盛頓、林肯或羅斯福的生日。美國退伍軍人協會影響力大是民眾認可，駐美人員可多了解，美國是這樣子作。其後他又關切榮民安置率下降的問題，在為政策辨論時，馮世寬向立委表達，你情緒化了；蔡適應回應，我沒有情緒化。