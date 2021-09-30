行政院會通過「公投不在籍投票」 綠委：跨出重要一步

行政院院會今天通過中央選舉委員會所提「全國性公民投票不在籍投票法草案」草案，開放本國境內的移轉投票，民進黨立委莊瑞雄表示，跨出很重要一步，也不必擔心公平性的問題，民眾較能接受、得到信賴。民進黨立委王美惠說，應該盡速完備法制，2023年公投時執行。

莊瑞雄說，公投移轉投票兼顧人民公投權益，移轉投票催生後，下一步就是公職人員選舉；畢竟是全國性公投，有些人可能很想參與，但會因工作、就學和交通成本等客觀因素造成投票意願降低，境內移轉投票會獲民眾信賴、較能接受。

至於境外投票的部分，莊瑞雄，其實境外投票民眾會有所疑慮，例如個資、其他外力介入和公平性問題；先看公投移轉投票成果以後，其他開放性的措施，再一步步到位。

針對公民投票採取不在籍投票的選制，王美惠表示，應該透過訂定「全國性公民投票不在籍投票法」的專法來明定法源，儘速完備法制以期能趕上2023年施行。

王美惠說，我國目前已經有投開票所工作人員移轉到工作地投票的經驗，考量國人因為工作或求學等因素不便返鄉投票，因此支持未來公投不在籍投票應開放人民在本國境內的移轉投票，透過事前提出申請，可以採跨縣市移轉到不同投票地點的方式進行，讓國人能更方便行使參政權。

至於開放境外不在籍投票及通訊投票，王美惠認為，除了違反憲法保障秘密投票的原則，而且容易有舞弊及資安疑慮的風險，將導致民主投票機制產生漏洞與瑕疵。