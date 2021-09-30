百萬台商恐喪失投票權？ 花敬群：可規畫提早回國

疫情關係許多海外國人久久沒回台灣，許多人擔心會影響健保及投票權。內政部次長花敬群表示，國人只要沒有超過4年未歸國，都能即刻入籍，享有健保及稅金優惠等，但選舉礙於規定得設籍滿4個月，還是呼籲國人在疫情趨緩之際提早規畫回國。

疫情影響下，兩岸交通變得相當困難，很多在大陸的台商已經將近兩年沒有回台灣，而依照我國法規，這將因此造成「被遷出戶籍」，屆時不只沒有健保，連明年地方選舉的投票權也將喪失。

花敬群表示，相關法規都很清楚，民眾只要出境沒有超過4年，一回國即可申請入籍，屆時健保、相關稅金優惠也都能適用，民眾不必過度關心。

花敬群提到，選舉投票問題得設籍滿4個月，這些都是戶籍法及選罷法所規範的，且因為戶籍法涉及層面很廣，所以也不好更動，政府目前還是會依法處理，不過現在因為疫情趨緩，若民眾會有所擔憂，就可以規畫提早回國。