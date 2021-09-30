公投不在籍投票估適用200萬人 年底四大公投來不及

中央選舉委員會主委李進勇表示，根據主計總處住宅、人口查的資料，異地工作人口約有130到140萬人，學生異地求學有30多萬人，加起來約170萬人，可以符合資格申請移轉投票者，約在190萬到200萬人之間。

不過他也說，由於過去沒有實施經驗，沒辦法評估多少比例會來申請。

行政院院會今天通過中央選舉委員會所提「全國性公民投票不在籍投票法草案」草案，開放本國境內的移轉投票，但須事先提出申請；等於現階段將先開放本國境內的異地跨縣市投票，並未規畫開放國外的不在籍投票。全案將交立法院審議。

由於時程不適合今年底公投，是否在2023年可適用？李進勇在行政院會後記者會表示，立院審議過程要多久很難拿捏，若順利完成立法程序，接下來選務機關還要準備，包含相關辦法擬定、表格製作、人員訓練、開放線上申請的系統建置等，初估需要半年。

除此之外，還要有讓民眾申請的時間，目前還沒確定。但申請時間的截止到投票日，至少要有60天，因此算起來要在今年12月，肯定會來不及。此案到立法院後若能儘速完成審議。如果再2023年全國性公民投票，希望能有機會採用不在籍投票。

至於海外投票，李進勇說，過去美國採通信投票，也曾出現很多問題，雖然總算最後還是解決，但其他國家也都曾發生大規模紛爭，會演變成什麼成果很難預料。

他說，選務要具備可信賴、透明的，通信投票是否符合秘密投票精神，出於投票權人自由意志，這都會引起質疑，因此並不是不能踩，但要取得解決共識，才能循序來做。