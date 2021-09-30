快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭杯葛上不了台 蘇貞昌遺憾：行政團隊如履薄冰

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌周二在朝野推擠下，費時22秒狂吼57字完成施政報告。本報資料照片
行政院長蘇貞昌周二在朝野推擠下，費時22秒狂吼57字完成施政報告。本報資料照片

國民黨團在立院連續杯葛行政院蘇貞昌施政報告，行政院長蘇貞昌今天在行政院會中表示，很遺憾不能完整向國人報告政府為人民做了什麼，但完整施政全文已經送達立法院，也在政院官網公告。他說，行政團隊一直以來如履薄冰、謹慎以對，國人遵守防疫規範，團結抗議，台灣疫情才能受到穩定控制。

蘇貞昌表示，台灣經濟持續朝向更好方向，出口連十四紅、外銷連十八紅，受創最嚴重的疫情產業，人潮回流、消費力回溫，餐飲業營業額也增加。

他說，五倍券開放登記以來，一周數位綁定家申請紙本者，已經突破1300萬人，各部會推出的加碼券也反應熱烈，總登陸人次已經高達5900萬人次，通路商等也都看好此波商機，紛紛宣布搭配加碼措施。下周五，10月8日起，國慶連假前，已經完成數位綁定、數位券、申請紙本者，就可以開始領用。

行政院 蘇貞昌 疫情

延伸閱讀

陸禁台釋迦蓮霧 蘇貞昌要求農委會改善外銷結構

交通部完成7900公里自行車道 再砸28億優化斷點

政院廢除觀光推動委員會　藍委：大開推動觀光倒車

盤點蘇貞昌12大「驚」句 民眾黨批執政只剩出一張嘴

相關新聞

是否進黨部服務 張亞中：與朱立倫理念不同那又何必

國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，孫文學校總校長張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不...

立委提議野柳女王頭進故宮當新國寶 故宮院長：絕對不敢

野柳女王頭是台灣最知名的地理指標，卻面臨風化的「斷頭」危險。立委李德維今天在立院建議故宮，野柳女王頭可成為台灣的「新國寶...

二審敗訴！蘇啟誠案外案翻盤 謝長廷臉書回應了

外交部前部長歐鴻鍊曾稱駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」，謝長廷對歐鴻鍊提告求償，一審勝訴、二審敗訴；謝長廷今透過臉書談此事，...

5%和65%的差距 國民黨重返執政的距離

國民黨主席選舉激戰落幕，包括勝選黨魁的朱立倫等4位候選人，在這次選舉中都向深藍靠攏，積極對兩岸論述表態，這當然是因為37萬餘黨員的結構，黃復興黨員占有8、9萬之多，加上海外黨員1萬多人，就占了將近四分之一，黨內選舉優先鞏固深藍票源，同步向地方縣市開拓，是朱立倫的致勝策略。

不在籍公投法送立院 年底來不及適用

年底4項公投還是要回戶籍地投票，不能採取不在籍投票。政院30日送交《公民投票不在籍投票法》至立院，若通過，未來將可以「移轉投票」，在戶籍地以外之縣市投票，需於公投前2個月提出申請，但通訊投票與境外投票仍不開放，中選會主委李進勇表示，最快於2023年開始適用，因此年底4項公投並不適用。

柯建銘：朱立倫該稱自己是「陳玉珍信徒、費鴻泰傳人」

國民黨立法院黨團採焦土戰，明天立法院議事可能也遭杯葛，國民黨立委陳玉珍今天下午已占議場正門。民進黨立法院黨團總召柯建銘今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。