遭杯葛上不了台 蘇貞昌遺憾：行政團隊如履薄冰

國民黨團在立院連續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，行政院長蘇貞昌今天在行政院會中表示，很遺憾不能完整向國人報告政府為人民做了什麼，但完整施政全文已經送達立法院，也在政院官網公告。他說，行政團隊一直以來如履薄冰、謹慎以對，國人遵守防疫規範，團結抗議，台灣疫情才能受到穩定控制。

蘇貞昌表示，台灣經濟持續朝向更好方向，出口連十四紅、外銷連十八紅，受創最嚴重的疫情產業，人潮回流、消費力回溫，餐飲業營業額也增加。

他說，五倍券開放登記以來，一周數位綁定家申請紙本者，已經突破1300萬人，各部會推出的加碼券也反應熱烈，總登陸人次已經高達5900萬人次，通路商等也都看好此波商機，紛紛宣布搭配加碼措施。下周五，10月8日起，國慶連假前，已經完成數位綁定、數位券、申請紙本者，就可以開始領用。