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陳柏惟今質詢放下台語堅持 馮世寬：委員對我非常好
基進立委陳柏惟上午在立法院質詢退輔會主委馮世寬，收起日前堅持以台語質詢國防部長邱國正的堅持，他說過去從未拜託馮世寬學台語，而是要他自已講得好，吸引別人來學，才是他的終極目標。馮世寬則回應：委員對我非常好。
馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前有媒體詢及若陳柏惟質詢時要求以台語發言，如何因應？馮世寬回應說，假如立委問他，他會說沒有時間學台語，希望立委能諒解。語言是需要而產生的，假如今天他在美國國會，他當然用英語，在這裡當然用國語、讓大家都聽得懂。他會為榮民請命，希望立委用國語來問政，讓大家聽懂，這樣大家雙贏。
陳柏帷上午質詢時就先提及此事，他先問候馮世寬「主委您好」，說早上遇到記者有問你我的事，但他要講的是他與馮過去一年半的溝通大部分使用中文，他也沒拜託馮學台語，他認為自己講得好，馮會想學，才是他的終極目標。馮世寬則回應表示，他覺得委員對他非常好，而他也向記者這麼講。
陳柏惟今日質關切退輔會赴美交流、榮民就業輔導與榮民醫院醫療品質，未再提台語教育。
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