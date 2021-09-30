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新北詐領助理費頻傳 時力籲定公開財產、助理名單內規
新北近期又傳出議員詐領助理費案件，時代力量新北黨部今召開記者會並遞交請願書，時力智庫執行長李兆立、新北黨部副執行長彭盛韶、新莊區主任吳香君呼籲，新北市議會應在這會期制定公開議員財產、公費助理名單及助理補助款明細的內部規定。
李兆立說，在現任66名議員當中，有9名涉嫌貪污，等於每7名新北市議員就有1名涉貪，其中過半是詐領助理費，貪汙金額從數百萬到上千萬不等，讓本來應該是為人民監督政府的市議員，變成迫切需要被監督的對象。
彭盛韶說，現行制度下難以瞭解個別議員從政後財產是否有不正常增加，雖然有要求財產申報，但不需要跟總統、立委一樣上網公告，只能到監察院逐筆調閱，並在指定時間內查閱，讓很多民代逃過民意檢視。
彭盛韶表示，本來公職人員財產申報法規定議員財產申報須上網公告，卻在2007年修法時被黨團協商刪除，時力今年初已提出修正草案，明定議員財產申報須上網公告，新北議會可在修法前制定內規，主動把財產明細公告在議會網站。
吳香君說，日本德島縣國會議員福山守曾被媒體發現，其助理同時是當地企業的老闆，遭質疑違法兼職且利用利用助理身份影響當地政府，因此公開助理名單能知曉聘用助理是否正當，公開薪資可以檢視又沒有浮報。
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