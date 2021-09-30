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中台灣平台繞過「綠色執政」？盧秀燕：不分藍綠都有邀

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕成立中台灣七縣市區域平台，民進黨議員質疑七人都是國民黨籍，明顯繞過綠色執政的新竹市、嘉義縣。盧秀燕說，她都親自打電話邀請，尊重各位首長的考量。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕成立中台灣七縣市區域平台，民進黨議員質疑七人都是國民黨籍，明顯繞過綠色執政的新竹市、嘉義縣。盧秀燕說，她都親自打電話邀請，尊重各位首長的考量。圖／台中市新聞局提供

新竹縣市合併掀起政治話題，台中市長盧秀燕上任後擴大中台灣區域治理平台，除原本的中彰投苗四縣市，擴大加入新竹縣、雲林縣與嘉義市。民進黨議員林德宇質疑，七縣市都是國民黨籍首長，懷疑有藍綠之分。盧秀燕表示，她曾親自邀請嘉義縣長翁章梁、新竹市長林智堅，但尊重各自考量。

台中市前市長林佳龍任內，成立中台灣區域平台，當時台中市、彰化縣綠色執政，苗栗縣、南投縣是藍營執政，後來盧秀燕上任後，中彰投苗四縣市都是國民黨執政，新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠也加入該平台。

中台灣區域平台上周舉行線上論壇，七縣市首長親自出席，更發表合作宣言，後續還有空汙、衛生、經濟、防疫、觀光、交通等論壇。政壇解讀，盧秀燕拉攏藍營縣市長，大秀治理成績。

林德宇說，盧秀燕七縣市平台都是國民黨籍的縣市長，中彰投苗雲相鄰，但與新竹縣隔了新竹市，被嘉義市更是被嘉義市包圍，七縣市平台卻繞過嘉義縣、新竹市，七縣市都是國民黨籍的首長，有藍綠之分。他質疑，新竹縣市合併掀起話題，平台上有討論嗎？

盧秀燕說，當初成立平台時，有邀請嘉義縣市、新竹縣市，嘉義市、新竹縣認同中部區位而參加，但嘉義縣、新竹市另有考慮未參加；她一視同仁不分藍綠，她親自打電話給所有縣市首長，包含新竹市長、嘉義縣長，只是每個人各有考量，她都尊重。

新竹 嘉義 盧秀燕

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