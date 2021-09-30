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法國參議員將率團訪台 「外交泡泡」遵守防疫

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部今舉行線上直播例行新聞說明會，由外交部發言人歐江安主持。圖／取自外交部直播畫面
外交部今舉行線上直播例行新聞說明會，由外交部發言人歐江安主持。圖／取自外交部直播畫面

外交部今表示，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於近期內率團訪問台灣，將會晤我政府高層與多位部會首長；訪團以「外交泡泡」專案妥善規畫執行，會遵守相關國內防疫規定。

外交部今舉行線上直播例行新聞說明會，由外交部發言人歐江安主持，亞東太平洋司司長曾瑞利、台灣日本關係協會秘書長周學佑進行業務簡報，有媒體詢問李察訪台的詳情。

法國媒體日前報導，李察將於10月4日至11日率團訪台；報導並提及，李察今年3月曾有訪台的初步規畫，但中國大陸駐法大使盧沙野得知後便致函李察，要求他取消正在組織的訪台團。

歐江安今天表示，李察將於近期內率團訪問台灣，屆時將有數位法國參議員跟李察一起到訪，訪賓會與台灣政府高層以及多位部會首長會晤，另外也會進行文化參訪。

歐江安指出，更難能可貴的是，在面對盧沙野數度用言語恐嚇與阻擾，李察更堅定要訪問台灣的決心，李察對台灣友好的情誼，以及對自由民主的堅持令人敬佩。

歐江安重申誠摯歡迎李察率團訪台，並表示相關行程目前由外交部、駐法代表處及訪團密切協調中，會遵守相關國內防疫規定；這團會以「外交泡泡」專案妥善規劃執行，相關拜會和文化參訪的行程詳情，外交部會適時跟國人進一步說明。

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