綠2022縣市長是否「現任優先」仍陷僵局 三版本下周再議

民進黨全代會工作小組昨天討論2022提名機制，對於未任滿的執政縣市首長提名辦法持續成為主要交鋒點。民進黨組織部主任李慶鋒表示，工作小組綜合各方意見提出3方案，分別為回歸初選的公職人員提名條例；以2018年特別條例為討論基礎；以及區分為直轄市、非直轄市兩種樣態等三方案，目前仍未定案，下周將再討論。

據了解，「正國會」代表陳茂松持續主張應採第一種方案，即2022縣市長提名應回歸最原始的公職人員提名條例，不要每次選舉都訂定特別條例來破例。依照民進黨公職人員提名條例，並無現任優先相關規定。

與會人士轉述，以2018年特別條例為討論基礎的第二種方案，是分為執政任滿、執政未任滿、非執政等不同情況適用不同提名辦法；會中另有其他派系代表提出第三種方案，直接切為直轄市與非直轄市，直轄市由黨主席、蔡英文總統向中執會提名徵召，非直轄市則可回歸公職人員提名條例或是比照先前特別條例版本討論。

與會人士轉述，第三種方案獲得多數派系代表支持，但陳茂松並未完全認同並指出，若六都要由黨主席親自徵召，應由蔡總統本人公開講。至於媒體報導，民進黨秘書長林錫耀也提提及，蔡總統希望親自徵召六都人選；正國會人士表示，縣市長提名辦法僵局已持續一段時間，若蔡總統要以主席高度調解是樂見的，但目前並未收到任何蔡總統的通知，亦不清楚蔡總統對提名辦法所持態度為何。