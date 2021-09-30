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民眾黨批政府大內宣預算18.6億元 「可買167萬劑疫苗」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團立委邱臣遠、蔡壁如今舉行記者會爆料，明年度總預算中，24個行政單位或機關的「媒體政策及業務宣導經費」就編列了18億6千多萬元。圖／邱臣遠辦公室提供
民眾黨立法院黨團立委邱臣遠、蔡壁如今舉行記者會爆料，明年度總預算中，24個行政單位或機關的「媒體政策及業務宣導經費」就編列了18億6千多萬元。圖／邱臣遠辦公室提供

立法院將審查明年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團立委邱臣遠、蔡壁如今舉行記者會爆料，明年度總預算中，24個行政單位或機關的「媒體政策及業務宣導經費」就編列了18億6千多萬元，相當於可購買167萬劑AZ疫苗，邱臣遠也批評，根本是編列大內宣預算養網軍，「標籤」、「分化」、「雙標」再「潑髒水」，轉移施政不力的事實。

邱臣遠指出，編列最多大內宣經費的前五名分別是經濟部、衛福部、農委會、教育部及勞動部，分別高達3.7億元、3.2億元、2.3億元、1.3億元、1.2億元，另外交通部觀光局「該編卻未編」，促轉會跟黨產會等單位，則是「不該編卻編」。

圖/聯合新聞網製
圖/聯合新聞網製

邱臣遠也提到，許多大內宣經費隱藏在各部會小金庫，也就是基金預算中，像是衛福部「衛生福利特別收入基金」、經濟部「經濟特別收入基金」、勞動部「就安基金」、教育部「運發基金」及內政部「營建基金」，分別高達2.2億元、1.6億元、1.1億元。他表示，「魔鬼藏在細節中」，預算會期將嚴審行政單位或機關的標案，並要求各行政單位務必做到資訊公開透明，以維護民眾知的權利。

蔡壁如批評，政府政策錯誤，導致8百多條人命喪生，相較第一線拚命防疫的醫護、警消人員，「蘇貞昌是坐在辦公室冷眼觀看？還是忙著指揮『網軍中央廚房』一邊做大內宣、一邊攻擊不同意見的人？甚至動用國家機器、傾政、媒之力，對不同意見的領袖全面性的人格毀滅？」蔡壁如更呼籲，蘇貞昌應該下台，受監察院的調查，「監察院長陳菊必須出來說話」。

民眾黨團立委邱臣遠(右)、蔡壁如(左)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨團立委邱臣遠(右)、蔡壁如(左)今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

蔡壁如 勞動部

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