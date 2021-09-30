陳柏惟台語質詢惹議　江啟臣：好歹學謝龍介講優雅方言

「刪Q」罷免台灣基進立委陳柏惟案10月日投票，國民黨立委江啟臣今籲，挺陳柏惟就是挺萊豬進口、不讓人民打疫苗，就是挺講髒話、爆粗口，教壞小孩；揶揄陳要講台語也別講粗話，好歹學台南市議員謝龍介講些優雅的台語或方言。

江啟臣表示，陳柏惟做為國會議員，質疑質詢不專業、充滿意識形態，還講粗話，用不雅言語當成娛樂，教壞小孩子，讓家長擔心影響小孩子，台中人民每天聽到台中選出的立委在國會亂講話，情何以堪，民眾對陳不滿不是沒有道理。

江啟臣說，自己做過的事情要接受大家檢驗，的確你當初就是投下反對票，萊豬進口的事情也沒有看到陳跟人民站在一起，也沒有參與反萊豬連署，完全背著民意在走，就是在護航執政黨，作為小綠就算了，也不支持民意。。

江啟臣表示，過去太陽花學運時最常講「人民的國會」，那要照民意走，對違反民意、不跟隨民意的民代，就由人民公決決定去留；這次「刪Q」就是台中人公決，選擇自己要的民代，「人民看不看得下去就知道適任與否」。