傳蔡英文六都人選採徵召？陳亭妃：是否假傳聖旨不清楚

媒體報導民進黨秘書長林錫耀在工作小組會議指出，蔡英文總統希望民進黨六都市長人選由她親自徵召，媒體今詢問可能會投入台南市長初選的民進黨立委陳亭妃，是否有「假傳聖旨之虞」，陳亭妃指出，是不是假傳聖旨不清楚，但蔡英文主席一定是會以戰略的考量，會是找大家來討論溝通，絕對不會是透過工作小組的會議就這樣子把它丟出來。

陳亭妃指出，國民黨主席當選人朱立倫已經說六都是未來選舉的重中之重，那當然對於民進黨來講，六都也是非常重要的指標，如果真的是以整個選舉的戰略策略角度，總統要徵召處理的話，相信總統一定會找大家來溝通。

媒體問到縣市長初選，其他派系幾乎都是反對，有人解讀是因為陳亭妃未來要角逐台南市長？陳亭妃指出，「真的是想太多」，都不知道什麼時候把自己變得這麼重要的位置。其實個人的事情都是事小，重點是怎麼樣的提名機制、辦法，對未來2022的選舉是好的，現在其實不是全面初選的問題，而是說現在沒有特別條例，它就是回歸到目前提名條例的本文，提名條例的本文就是初選的部分。

陳亭妃說，大家好像就是說正國會丟出全面初選，其實應該正確講，是回歸到提名條例的本質，只要是沒有提出、通過特別條例，它就是依照現行的提名辦法執行，沒有所謂個人的想法，特別條例就是一個戰略位置，未來如何把2022選舉選得更好，讓人民更有信心，內部的團結、內部的共識也非常重要。