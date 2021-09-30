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藍委指陳柏惟「挺萊豬反疫苗」 籲選民投票罷免3Q立委
林為洲表示，台灣基進立委陳柏惟自上任以來争議不斷，無心地方服務，承諾政見一再跳票，背離選區民意，發言荒腔走板，失格、失言問題頻傳，此外陳柏惟誇張行徑，不僅同意對人體有危害的萊豬進口，更反對立法院要求增購國際認證疫苗的決議。
林為洲指出，立法院於去年12月24日院會處理攸關開放萊豬進口的九項行政命令與食安衛生管理法、學校衛生法等部分條文修正草案時，國民黨團認為單憑教育部公告學校營養午餐一律採用國產肉品的效力不足，因此欲提案修學校衛生法明文規定校園禁用萊劑肉品及產製品，卻被民進黨團以人數優勢阻擋，陳柏惟同様投下反對票，更與民進黨團一丘之貉同意維持現行條文不予修正。可見陳柏惟所謂本土、愛台灣的形象皆是包裝，實際則將民眾健康置於個人政治算計之外。另外，面對刪Q總部質疑反對疫苗進口一事，陳柏惟澄清自己並未反對增購疫苗，而是提案未寫明為何種「國際」認證疫苗。但事實是陳柏惟公然說謊，疫苗採購提案內容清楚明列應購買「符合WHO認證並列入緊急使用清單之新冠疫苗」，陳柏惟卻依然投下反對票。
林為洲表示，陳柏惟自就任立委之後始終不肯承認錯誤，更公然說謊，呼籲台中的鄉親10月23日一起出來罷免陳柏惟。
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