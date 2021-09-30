批陳柏惟說一套做一套 藍委籲選民罷免投票日踴躍投票

台灣基進黨立委 陳柏惟 罷免案10月底將投票，國民黨立委林為洲今天表示，尊重陳柏惟選區民眾的投票結果，但陳柏惟自就任立委後始終不肯承認錯誤，更公然說謊、悖離民意，人民有權讓他下台，這不僅是為了當地鄉親的權益，更是要保護全國人民的健康安全，希望投票日當天選民拿出智慧投票。

林為洲和國民黨立委李貴敏、林奕華今天舉行「說一套做一套 刪Q還人民公道」記者會，三人表示要號召台中市第二選區的民眾10月23日投下神聖的一票，罷免不適任立委。

李貴敏說，政府要開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口時，立法院很多立委極力反對，他們也問過行政單位，行政單位說萊豬不等於美豬，但陳柏惟把兩者劃上等號，也沒有阻擋萊豬進校園，另外疫情爆發，大家都想知道3+11是不是破口，但他投下不同意票，支持民進黨的黑箱作業。

林為洲說，陳柏惟在立法院不僅同意對人體有危害的萊豬進口，更反對立法院要求增購國際認證疫苗的決議，但他在地方跟鄉親宣講時，在廟前跟選民說要破除謠言，結果講的話都是帶風向，被他說成國民黨的決議是國民黨要買中國疫苗，這根本誤導，決議是要給政府預算買疫苗，也不是買中國疫苗，中國藥品是不能進口的，陳柏惟的言論根本是在騙神明，立院說一套、地方說一套，「這樣還是男子漢嗎？」

林奕華說，萊豬不等於美豬，現在包括美國在內，考量到食安和動物福利，國際趨勢是越來越少使用萊劑，立法院的在野黨對於萊豬的主張都一致，但只有陳柏惟無論民進黨投什麼立場他就投什麼立場，很像民進黨不分區立委，陳柏惟明明是地方選出來的立委，卻從未站在民意思考，只是一昧配合。